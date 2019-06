Yamaha Ténéré 700: al via il tour per conoscerla

La Yamaha Ténéré 700 è pronta a farsi conoscere dal pubblico italiano. Una delle moto più attese del panorama internazionale, erede di quella Ténéré che aveva stregato più di una generazione a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, ritorna con un carico di emozioni e di magia pronta a scrivere una nuova pagina per il brand giapponese. Si parla di un simbolo dell’avventura, del vivere la moto a 360 gradi e senza limiti, affrontando qualunque tipo di strada senza paura. Adesso, nel mese di giugno parte lo Yamaha Ténéré Tour che si terrà in Italia in tre località esclusive per conoscere le migliori doti di questa motocicletta di Iwata.

Le tappe del Tour

La prima tappa del tour è a Bobbio (PC) nel weekend del 15 e 16 giugno, dove sarà possibile conoscere anche tutti gli accessori che compongono la dotazione esclusiva di questa moto. Secondo appuntamento del tour il 20 e 21 giugno al Destination Yamaha Motor Camp. Qui oltre a saltare in sella alla Ténéré 700 si possono condividere i racconti e le emozioni di viaggio davanti a un falò, grazie anche ad un ospite d’eccezione come Alessandro Botturi, pilota e campione della scorsa Africa Eco Race oltre che di Tom42, provider ufficiale italiano dei viaggi Destination Yamaha. L’ultima parte del tour si terrà dal 28 al 30 giugno al Dolomiti Ride, l’evento che ogni anno Yamaha realizza per tutti i motociclisti e non. Il festival vuole stimolare i cinque sensi per mezzo dei test ride, i dj set e le live performance di Yamaha Music e Virgin Radio, delle scelte culinarie e il panorama unico delle Dolomiti. La Ténéré ritorna e vuole riprendersi la sua corona di moto regina dell’avventura.