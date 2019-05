Triumph: ecco le nuove colorazioni per la gamma 2019

Le Triumph Bonneville, Tiger e Roadster beneficiano di un pizzico di novità con l’arrivo di nuove tinte a loro dedicate, che ne esaltano il design, lo stile e le forme. Per la serie delle Modern Classic è stato realizzato un nuovo schema che combina i colori con le finiture opache e lucide del serbatoio per dare alle Bonneville una personalità classica ma al tempo stessa moderna. Per la Bonneville T120 sono state scelte le tinte: Silver Ice, Storm Grey e Baja Orange; sulla Bonneville T100 invece abbiamo: Cranberry Red; sulla Bonneville T100 esordio per il Black Matt Ironstone; sulla Bonneville Bobber ecco i Korosi Red e Silver Ice; sulla Bonneville Bobber Black arriva il Matt Ironstone e per la Bonneville Speedmaster sbarco per il Cobalt Blue e Jet Black.

Tra le Adventure la selezione di colori è abbinata a finiture sia Matt sia Glossy, per la Tiger 800 è invece disponibile in esclusiva il Baja Orange, un arancio luminoso con fiancate laterali grigie a contrasto per tornare alla memoria ai fasti del passato delle gare nel deserto. Tiger 800 – Baja Orange (Disponibile su XCx e XCA); Tiger 800 – Matt Khaki (Disponibile su XCA); Tiger 800 – Pure White (Disponibile su XR e XC); Tiger 800 – Matt Jet Black (Disponibile su XRT); Tiger 800 – Lucerne Blue (Disponibile su XRT). Per la Tiger 1200 la selezione di colori è invece così composta: Lucerne Blue (Disponibile su XRx e XRT); Pure White (Disponibile su XR e XC); Matt Jet Black (Disponibile su XRx e XRT); Storm Grey (Disponibile su XCx e XC); Matt Khaki (Disponibile su XCA).

Tra le Roadster, la Speed Triple RS viene esaltata dalla colorazione Crystal White che si presenta con nuove decalcomanie rosso/nere a contrasto, sia sulla carrozzeria sia sui cerchi da 17”, mentre il Matt Black viene impreziosito da decal verde Lime su serbatoio, carene e cerchi. Per la Tiger Sport, la crossover sportiva, ci sono le nuove Matt Silver Ice e Storm Grey, che le conferiscono un’aria elegante e al contempo sportiva. Per la Speed Triple abbiamo: Crystal White e decals rosso/nere; Matt Black with yellow/grey decals; Matt Storm Grey. Per la Tiger Sport invece: Matt Silver Ice e Storm Grey.