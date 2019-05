Kymco: promozioni per People e Like

Kymco continua la promozione che durerà fino al 31 luglio prossimo e che prende il nome di “Interessi zero – Lo zero che vale” valevole per due modelli di grandissima diffusione per la sua gamma, come il People e il Like. Parliamo di due scooter pratici e agili, perfetti per affrontare il caos e la giungla urbana con il suo fitto traffico. La promozione continua anche per merito degli storici partner finanziari di Kymco, quali Agosducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A.

L’offerta a interessi zero per People S, è valida sia nella sua versione 125i che nella 150i, entrambe Euro4, mentre per Like è estesa alle versioni 125i CBS e 150i ABS. Per i due scooter si prevede un finanziamento Tan zero con durata massima di 24 mesi. Partendo dal Like, lo scooter dal grande stile ha un motore aggiornato più potente e silenzioso, dall’erogazione fluida e rotonda. Passi avanti anche nella sua guidabilità, merito di una ciclistica nuova con telaio a doppia culla, nuove sospensioni e riposizionamento in una zona più centrale del serbatoio. Maggiore capacità e comfort del sottosella che può contenere un casco jet ed è accessibile con chiave dal rotore accensione. Non è stato tralasciato nemmeno l’aspetto della sicurezza grazie all’adozione del freno a disco e della frenata combinata.

Per quanto riguarda il People, esso ha una nuova motorizzazione G5 Eco: più ecologica e in grado di consumare molto meno. Il suo stile è inconfondibile, elegante e raffinato, ma al contempo morbido e sinuoso. Passi in avanti nella tecnologia con le luci Full Led ad alta efficienza, che lo rendono facilmente riconoscibile al calare del buio. Il rapporto qualità-prezzo è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Anche per muoversi tra un semaforo all’altro ci vuole un certo stile.