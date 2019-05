Qooder al concerto dei 205 anni dell’Arma dei Carabinieri

La cornice era quella del Teatro dell’Opera di Roma, nel quale si è tenuto il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, in vista del 205esimo anno dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri che cadrà il prossimo 5 giugno. La serata si è svolta all’insegna della musica diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli e i suoi 102 orchestrali. L’evento è stata realizzato grazie alla partecipazione di: Alfa Romeo; Tendercapitali; Ital Communications, Caffè Musetti, Banco BPM e Quadro Vehicles.

Proprio quest’ultima ha posizionato all’esterno del Teatro due esemplari di Qooder speciali con la livrea dei Carabinieri, che saranno consegnati nel mese di giugno al Comando di Milano per poi destinarli al pattugliamento delle strade. Non è la prima volta che il Qooder finisce tra i veicoli dei Carabinieri, dato che hanno già prestato un servizio analogo a quello di Milano in Sicilia. Il Qooder (qui puoi leggere la nostra prova su strada) si presta bene alle mansioni di pattugliamento perché è un veicolo a quattro ruote che combina alla perfezione le due anime da motocicletta e da automobile.

A questo speciale evento hanno partecipato anche personalità di spicco del panorama civile e istituzionale, tra le quali non si possono non citare: Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa; Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Giuseppe Zafarana, il nuovo Comandante Generale della Guardia di Finanza. Presente anche Giovanni Nistri, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Attilio Lombardi, founder dell’Agenzia di Comunicazione Ital Communications, ha parlato con orgoglio di questo evento: “è il terzo anno che organizziamo il concerto della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri ed è per noi un onore aver avviato questo percorso di collaborazione. L’Arma rappresenta per i cittadini un pilastro di cui essere orgogliosi”.