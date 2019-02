Da Harley-Davidson un concept di scooter elettrico

La svolta elettrica da parte di Harley-Davidson è una realtà, e adesso più che mai la Casa di Milwaukee sta sviluppando la sua produzione orientandola verso l’alimentazione a zero emissioni. La LiveWire è pronta ad arrivare sulle nostre strade già a partire dall’estate del 2019, e non è più un’utopia. Sembrava un cambio di pagina impensabile, una rivoluzione agli antipodi da quella che è sempre stata la filosofia costruttiva della casa a stelle e strisce, ma adesso è realtà.

Ma Harley-Davidson non si ferma solo alla LiveWire per formare la sua gamma di modelli elettrici, ma nei prossimi mesi ci sarà spazio anche per una bici e uno scooter sempre a zero emissioni. Questi due non saranno solamente dei mezzi elettrici, ma saranno anche ultra connessi per aiutare il pilota in ogni fase di guida. Per rendere il quadro completo, ci saranno anche strumenti per controllare in tempo diretto lo status della batteria, lo status di manutenzione e di salute del veicolo, ed eventuali avvisi di intervento.

Lo scooter è stato mostrato al pubblico per la prima volta durante lo scorso CES di Las Vegas, e nel frattempo è stato testato sulle strade innevate di Aspen, in Colorado. Il tester d’eccezione è stato lo snowboarder Jack Mitrani, che è stato anche testimonial degli X Games, stavolta invece si è misurato con qualcosa di diverso, apprezzandone la comodità e la maneggevolezza. Lo scooter è ancora in fase di concept, perciò non sono ancora disponibili le informazioni su autonomia o prezzo di vendita, anche se è ipotizzabile che il prezzo si possa aggirare intorno ai 10.000 euro. Anche la eBike sviluppata da Harley-Davidson risulta essere ancora un concept, ma presto potrebbe seguire l’esempio di Ducati, che ha già immesso sul mercato la sua personalissima mountain bike elettrica. Si traccia così il futuro della casa americana, sempre più green e a zero emissioni.