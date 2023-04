MotoGP 2023, GP d’Argentina: gli orari e dove vederlo

La MotoGP 2023 riparte con la seconda gara della stagione, dopo il Portogallo, in programma in Argentina. Ecco gli orari e le dirette TV.

La MotoGP si riposa pochissimo dopo il primo run in Portogallo e torna a far scaldare i motori in vista del GP di Argentina.

Questo weekend, sul tracciato di Termas de Rio Hondo andrà in scena il secondo round del motomondiale. Come di consueto, sarà in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, dal 30 marzo al 2 aprile.

Il favorito è Bagnaia

Il grande favorito per la vittoria è Pecco Bagnaia. Il ducatista, già nel primo round, ha portato a casa due vittorie, conquistando la prima Sprint Race della storia e la gara tradizionale della domenica.

Tante le assenze in griglia: Enea Bastianini, Marc Marquez, Pol Espargarò e Miguel Oliveira. Il Gran Premio argentino sarà inoltre una grande occasione per i piloti Aprilia, Aleix Espargaró e Maverick Vinales, e per Marco Bezzecchi, che si è mostrato in grande forma a Portimao.

MotoGP 2021, GP d’Argentina: orari e dirette TV

Venerdì 31 marzo

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.40: paddock live

Ore 18.10: paddock live

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Sabato 1 aprile

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 16.40: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 19.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 20: gara sprint MotoGP (anche in chiaro su TV8)

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Ore 22: conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: gara Moto3 (differita su TV8 dalle 18.05)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.15: gara Moto2 (in differita su TV8 dalle 19.20)

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: Grid

Ore 19: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 21.05)

Ore 20: Zona Rossa

Ore 21: Race Anatomy MotoGP