MotoGP, Aleix Espargarò operato all’avambraccio

Con la MotoGP 2023 alle porte, Aprilia spera in un recupero lampo da parte del suo pilota ufficiale, operatosi all’avambraccio.

Il pilota della MotoGP, Aleix Espargarò, si è sottoposto in queste ore a un intervento chirurgico all’avambraccio destro.

In seguito all’affaticamento riscontrato durante i recenti test MotoGP a Portimao, il pilota Aprilia Racing aveva effettuato dei controlli presso la clinica Universitaria Dexeus di Barcellona. I quali avevano evidenziato una fibrosi al muscolo per cui si è resa necessaria una operazione chirurgica.

MotoGP, Aleix Espargarò operato: intervento riuscito

L’intervento di pulizia ha avuto esito ampiamente positivo e permetterà al pilota il recupero in vista della prima gara stagionale, in programma nel weekend 24-26 marzo. Ecco cosa ha detto i medico Dr. Xavier Mir che l’ha operato:

“Aleix Espargaró è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’avambraccio destro, a causa di una retrazione fibrotica della fascia dell’avambraccio con compressione del nervo mediano nel terzo prossimale dell’avambraccio.

E’ stata eseguita con tecniche microchirurgiche una fasciotomia antebrachiale e un rilascio dell’arcata del muscolo pronatore teres. Inizierà il suo recupero immediatamente”.

La Aprilia RS-GP che guiderà tra poche settimane

Per il 2023 l’evoluzione della Aprilia RS-GP ha riguardato ogni singolo aspetto. Il motore V4, che non potrà essere evoluto durante la stagione dopo la perdita delle concessioni, ha guadagnato potenza e regime massimo di rotazione, pur mantenendo la sua apprezzata guidabilità.

La ciclistica conta su un telaio rivisto sulla base delle richieste fatte dai piloti, alla ricerca di trazione e stabilità. L’aerodinamica riprende i concetti introdotti nel 2022 come la fiancata sagomata o la caratteristica configurazione dell’ala anteriore e li evolve confermando la leadership tecnologica di Aprilia Racing nel settore.

Il tema elettronico vede l’introduzione di una nuova ECU Magneti Marelli e l’affinamento nella gestione delle strategie, oggetto di un lavoro costante che proseguirà gara dopo gara.

Infine, prosegue anche dal punto di vista strutturale la crescita di Aprilia Racing. Nuovi innesti nel team factory e una nuova organizzazione per seguire il team clienti ne sono i risultati più evidenti.

Il reparto corse di Noale continua così nel suo impegno per migliorare dal punto di vista organizzativo, così come nella tecnologia portata in gara dalla RS-GP.