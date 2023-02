Honda svela il Team MotoGP 2023

Honda ha presentato il Team MotoGP 2023 in occasione di un evento celebrativo che ha tolto il velo alla moto RC213V con cui Marc Marquez e Joan Mir correranno nel corso della prossima stagione.

L’alleanza tra Honda e Repsol risale a 29 anni fa, e ha visto nel tempo la condivisione di successi e sviluppo tecnologico. È la collaborazione più lunga nel mondo delle competizioni motoristiche e ha visto la squadra conquistare 15 Campionati del Mondo, 183 vittorie e 454 podi nella classe regina.

Honda Team MotoGP 2023: Marquez e Mir

Passando ai piloti, Marc e Joan condividono 10 Campionati del Mondo e uniscono le forze in quella che si prospetta una formidabile squadra. Marquez è tornato in piena forma dopo alcuni anni difficili a causa degli infortuni. L’otto volte campione del mondo punterà nuovamente a lottare per il titolo nel suo undicesimo anno con il Repsol Honda Team.

Nei 154 Gran Premi disputati con la squadra, ha ottenuto 100 podi, di cui 59 vittorie, 63 pole position e sei titoli della Premier Class. Mir è stato campione del mondo MotoGP nel 2020, oltre ad aver vinto il titolo Moto3 su Honda nel 2017. Si unisce al Repsol Honda Team dopo 65 gare nella classe regina, con 13 podi e una vittoria.

Mir ha fatto la sua prima esperienza con la RC213V nei test di Valencia dello scorso novembre e ha continuato il suo adattamento nei recenti test di Sepang.

Le parole dei protagonisti

“Anche quest’anno la moto è fantastica. Non vedo l’ora di tornare a correre con i colori del Repsol Honda Team nei test in Portogallo. È bello essere qui con tutta la famiglia Repsol che è stata con me e con la squadra per così tanto tempo”, ha dichiarato Marc Marquez.

“A Portimao sarà un test importante, perché abbiamo del lavoro da fare, ma gli ingegneri hanno lavorato sodo in Giappone. Sono ansioso di continuare a lavorare e di iniziare questa stagione, mi sento in forma e pronto a correre”, ha concluso lo spagnolo.

Così invece Joan Mir: “È una sensazione incredibile indossare per la prima volta i colori del Repsol Honda Team e mostrare l’ultima versione della Honda RC213V. È un onore entrare a far parte di questa squadra iconica e il mio obiettivo è quello di ottenere i migliori risultati possibili, come ci si aspetta quando si entra a far parte di un team come questo.

Abbiamo già fatto buoni progressi a Sepang e abbiamo ancora tempo per prepararci in Portogallo, continuiamo a lavorare e a migliorare”.

Prima dell’inizio del Campionato del Mondo a Portimao (Portogallo) il 26 marzo, i piloti svolgeranno un test ufficiale l’11 e il 12 marzo all’Autódromo Internacional do Algarve.