Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: edizione limitata ed esclusiva

La Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è un’edizione speciale e limitata, che ha come base di partenza la Panigale V4 S e che può fregiarsi del prezioso contributo di Lamborghini. Ne verranno realizzate solamente 630+63 esemplari, un numero insolito che ha una spiegazione e una simbologia chiara: 630 esemplari saranno realizzati con la livrea Verde Citrea/Arancio Dac, mentre i rimanenti 63 sono per coloro che vengono chiamati, Speciale Clienti, ossia per coloro che già possiedono una Lamborghini.

Ispirata alla Lamborghini STO

Questa moto speciale è ispirata nell’estetica alla Lamborghini STO, il modello più veloce do Huracán mai prodotto dalla Casa italiana. Sulla super naked di Borgo Panigale compaiono dunque dei cerchi forgiati realizzati con lo stile della Huracán STO, col cerchio posteriore con monodado di serraggio in titanio, anche questo ispirato alla sportiva di Lamborghini. Il lavoro fatto dai tecnici di Ducati per rendere la Streetfighter V4 così speciale, non si fermano qui, infatti troviamo parafango anteriore, cover serbatoio, puntale e codino specifici, che richiamano esplicitamente quelli presenti sulla Lamborghini Huracán STO.

Il parafango riprende gli sfoghi aria del cofano Lamborghini, gli estrattori ricavati sul puntale ricalcano le prese di raffreddamento dei freni posteriori di Huracán STO, quelli presenti sulle cover laterali del serbatoio richiamano gli sfoghi sui parafanghi anteriori della quattro ruote, mentre gli estrattori sul codino monoposto sono simili a quelli del cofano motore della Lamborghini. Tutti questi elementi sono, tra l’altro, in fibra di carbonio.

Elementi speciali

Ci sono degli elementi speciali che caratterizzano la Streetifighter V4 in modo particolare, cioè delle pedane regolabili, delle leve di freno e frizione alleggerite in alluminio in collaborazione con Rizoma, i paratacchi, il tampone sella, la cover del dashboard e del commutatore d’accensione, così come la protezione del pignone, sempre fatti della speciale fibra di carbonio usata per i componenti della carrozzeria. Anche il silenziatore di scarico Akrapovič in titanio con fondello è in fibra di carbonio. Esiste anche una targhetta metallica collocata nella cover centrale serbatoio. Il numero è anche ricavato dal pieno su un dettaglio in alluminio della chiave d’avviamento ed appare sul cruscotto TFT nel momento di accensione, insieme ad un’animazione celebrativa che riproduce gli scudetti Ducati e Lamborghini e la silhouette del modello.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: il motore

Questa moto edizione speciale adotta il Desmosedici Stradale da 1.103 cc per 208 CV di potenza, con la particolarità della frizione a secco. Il telaio Front Frame in alluminio utilizza proprio il motore come elemento stressato ed è combinato con sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0. I freni sono opera di Brembo con pinze Stylema e dischi da 330 mm. Il peso della Streetfighter V4 Lamborghini è di 178 kg a secco e di 197,5 kg in ordine di marcia.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: prezzo

Le consegne della Ducati Streetfighter V4 Lamborghini cominceranno ad aprile 2023, anche se i prezzi non sono stati ancora comunicati. Molto probabilmente saranno più alti rispetto a quello della Streetfighter V4 S standard, da 24.590 Euro, e probabilmente più in linea con quello della Streetfighter V4 SP, da 33.490 Euro. In aggiunta ci sono anche degli accessori specifici come casco, giubbotto e tuta di pelle in edizione limitata, caratterizzati da uno schema colori che riprende quello della moto. Infine, per gli acquirenti della versione Speciale Clienti, anche la tuta è personalizzabile nei colori utilizzati per la configurazione, limitatamente alla scelta offerta dalla palette Dainese.