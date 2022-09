4 motivi per cambiare gli pneumatici della moto

Ecco alcuni motivi per cui è consigliabile sostituire gli pneumatici della moto: dall’usura al danno visibile

Quando cambiare gli pneumatici? Come è noto, gli pneumatici sono uno degli elementi più importanti della nostra moto. Garantiscono stabilità e sicurezza. E sono il punto di contatto tra la moto e l’asfalto.

Dunque, è sempre importante che siano in ottime condizioni per poter assicurare la resa giusta. Detto questo, non c’è una regola scritta sui tempi e i modi sul cambio delle gomme. Ma ci sono dei fattori che possono suggerirci che è arrivato il momento della sostituzione.

Quando la gomma è usurata

Primo segnale è sicuramente l’usura del battistrada. Quando quest’ultimo risulta troppo usurato è arrivato il momento di cambiare gli pneumatici. La gomma usurata non garantisce più le performance iniziali, non assicura dunque più la stessa aderenza su strada.

E soprattutto diventa pericolosissima da utilizzare sul bagnato, perché le feritoie disegnate per drenare l’acqua diventano sempre meno profonde.

In caso di foratura

È abbastanza scontato che anche in caso di foratura magari è consigliabile sostituire lo pneumatico. Tuttavia non è da escludere che con una riparazione eseguita da un professionista si possa continuare ad utilizzare la gomma.

Ma è bene assicurarsi che il battistrada e la carcassa non siano stati compromessi, e che anche dopo la riparazione la gomma sia perfettamente integra e performante.

In caso di danno visibile

A volte l’esposizione continua al sole o il freddo intenso e l’umidità possono creare dei danni alle nostre gomme da moto. Ci possono essere delle parti che si deteriorano prima e in modo anomalo e in quel caso è bene non sottovalutare nessun aspetto.

Per questo motivo ricorrere sempre ad un controllo delle gomme periodico può essere di vitale importanza durante il ciclo di vita di un set di pneumatici.

Quando l’usura è irregolare

L’altro caso è quello in cui rileviamo un’usura irregolare delle gomme. Una pressione sbagliata o problemi tecnici a freni e sospensioni potrebbero generare un consumo anomalo della gomma.

In questo caso dunque i problemi da risolvere diventano due: il primo riguarda la sostituzione della gomma “anomala” e l’altro è l’individuazione del problema che ha generato il consumo non corretto dello pneumatico.