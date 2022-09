MotoGP, sarà Joan Mir il compagno di Marc Marquez

Sarà Joan Mir il futuro compagno di squadra di Marc Marquez. Il campione del mondo 2020 della MotoGP ha ufficializzato il contratto firmato con la Honda Racing Corporation a pochi giorni dal Gran Premio di Misano.

Joan Mir in Honda con Marquez

Il pilota spagnolo, attualmente in forza al Team Suzuki Ecstar, grazie ad un accordo biennale condividerà il box del Repsol Honda Team insieme a Marc Marquez. Campione del mondo in Moto3™ nel 2017 e in top class tre anni più tardi, il 24enne scenderà quindi dalla GSX-RR per salire sulla RC213V.

Lo stesso farà il suo attuale compagno di colori in blu, Alex Rins, che ha già annunciato la futura partnership con LCR Honda. Insieme alla casa dell’ala dorata il numero 36 proverà ad arricchire un palmares che lo vede ora a quota 12 vittorie e 33 podi.

E Marquez, quando tornerà?

Marquez prosegue il suo programma di recupero e, come vi abbiamo raccontato nelle precedenti settimane, ha deciso di stare sempre vicino alla sua squadra per non perdersi nulla dello sviluppo della Honda.

Nel frattempo non è ancora chiaro quando tornerà ufficialmente in pista, anche perché non c’è motivo di affrettare i tempi. È però probabile che rivedremo il talento spagnolo in pista prima della fine della stagione.