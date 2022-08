MotoGP, quando ritorna Marc Marquez?

Intanto Marc Marquez sarà presente nel paddock in occasione del prossimo GP in Austria per stare vicino al team

Molti appassionati in queste settimane si stanno chiedendo quando ritorna Marc Marquez. Il pilota spagnolo, lo ricordiamo, è alle prese con il recupero e la riabilitazione dopo il recente intervento al braccio che dovrebbe risolvere definitivamente il suo problema.

Marquez però ha rotto il silenzio e ha raccontato a Motogp.com che nel frattempo sarà presente al prossimo GP in Austria per seguire da vicino la sua squadra e per essere aggiornato in attesa di tornare in pista.

Marc Marquez: “Sarò in Austria per preparare il futuro”

“Honda è in un momento critico. Sto parlando tanto con il mio team per provare a capire la moto 2022, la situazione e quello che sta succedendo”, ha spiegato Marc Marquez.

“Per questo motivo andrò in Austria, per parlare con tutti e per incontrare lo staff HRC dal Giappone per lavorare per il futuro. Stiamo tutti lavorando insieme, vinciamo e perdiamo insieme e torneremo insieme”.

Importante essere sul pezzo. Rientro prima della fine della stagione

“Sto parlando tanto anche con Stefan Bradl, noi e Santi stiamo lavorando insieme e provando delle cose, entrambi sanno come guido. Al Mugello avevo detto che sarei rimasto a casa ma voglio stare connesso.

Con la precedente operazione mi sono disconnesso troppo e voglio essere coinvolto per avere tutto fresco quando tornerò in moto”. Insomma, sarà sicuramente bello rivedere Marquez nel paddock della MotoGP.

Ma sarà ancora più entusiasmante poterlo rivedere (molto probabilmente) in sella alla sua Honda prima che la stagione terminerà; il 6 novembre a Valencia ci sarà l’ultimo appuntamento della MotoGP.