Suzuki Address e Avenis: adesso anche 125cc

Grande fermento in casa Suzuki, infatti se da una parte è il momento di dare l’addio a una delle moto più speciali degli ultimi anni, come la supersportiva GSX-R, dall’altra abbiamo l’ascesa prepotente nel gradimento – e non solo – della V-Strom. Da Hamamatsu fanno sapere, tuttavia, che l’attenzione è puntata prepotentemente anche sul mondo degli scooter, dove arrivano i nuovi Suzuki Address e Avenis, due perfetti veicoli da mobilità urbana adesso proposti con 125 cc.

Address: per l’Italia

Suzuki ha pensato di portare, almeno per il momento, solo lo scooter Address 125 in Italia. Su questo piccolo mezzo a due ruote ritroviamo un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 124 cc con tecnologia SEP, Suzuki Eco Performance. Da Hamamatsu garantiscono prestazioni brillanti e consumi contenuti in 52,6 km/l (ciclo WMTC), un risultato da battere.

La dotazione dello scooter prosegue con fari a LED e luci di posizione a LED disposte in verticale, un tachimetro analogico molto grande dal display digitale che integra l’indicatore Suzuki Eco Drive, per una guida più parca e sensibile ai consumi. Presenti una sella piatta, lunga e imbottita con cura, un’ampia pedana e uno vano sottosella grande con ganci a doppia funzione, un portaoggetti nella parte sinistra dello scudo e una presa USB.

Avenis: per l’Europa

Per un primo momento, l’Avenis 125 sarà destinato soprattutto al mercato europeo. Il look è molto più sportivo dell’Address con il quale condivide lo stesso motore efficiente e ricco di coppia. Le differenze, come anticipato, si ritrovano nel design con l’Avenis che si distingue per la forma a cuneo del codino, lo scarico che punta verso l’alto, il faro a LED integrato nello scudo, i gruppi ottici posteriori e le grafiche bicolori. Un altro dettaglio caratterizzante è la strumentazione digitale con un pannello LCD chiaro e facilmente leggibile. Esattamente come l’altro modello, anche qui il display integra il Suzuki Eco Drive Indicator, che si illumina quando lo scooter viene guidato in modo da risparmiare carburante. L’Avenis 125, inoltre, possiede in più un vano anteriore, oltre al vano sottosella con ganci a doppia funzione, al portaoggetti nella parte sinistra dello scudo e la presa USB.

Suzuki Address e Avenis

Purtroppo per il mercato italiano arriverà soltanto la versione meno sportiva, almeno nel look, anche se successivamente l’Avenis potrebbe raggiungere l’Address entro i confini del Bel Paese.