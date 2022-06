Mercato moto e scooter: a maggio 2022 flessione del 0,7%

Si chiude sostanzialmente in pari rispetto allo scorso anno il mercato moto e scooter a maggio 2022. Con 38.338 veicoli immatricolati, il dato complessivo fa registrare un -0,7%, così articolato: scooter in flessione del 3% (19.935 veicoli venduti), moto (16.336 veicoli) in positivo con un +1,3% e ciclomotori in positivo con un +6,3% (2.067 mezzi registrati).

Mercato moto e scooter maggio 2022: le parole di Paolo Magri

Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), ha dichiarato:

Il mercato mantiene sostanzialmente la vitalità che si è innescata dal 2020, sebbene il suo pieno potenziale sia ancora frenato dalle difficoltà globali di approvvigionamento. A questo si è aggiunto, nelle ultime settimane, anche il distorsivo effetto attesa degli incentivi governativi per l’acquisto di veicoli con motore termico, la cui dotazione è stata tra l’altro esaurita in poche ore all’apertura del 25 maggio scorso.

Veicoli elettrici sempre in crescita

Prosegue vigorosa la spinta degli elettrici, che mettono in strada 1.261 mezzi e crescono del 39,1% rispetto allo stesso mese del 2021. Rimane positivo anche il bilancio dell’anno con 5.610 veicoli venduti, pari a un incremento del 54,8%. Per questo segmento sono ancora attivi gli incentivi statali, che prevedono contributi fino a un massimo di 3.000 euro senza veicolo da rottamare e fino a 4.000 euro a fronte di una rottamazione di un mezzo con una classificazione ambientale fino a Euro 3.

Il cumulato annuo 2022 ancora in leggera flessione

Il mercato moto e scooter recupera qualche decimale per quel che riguarda il cumulato annuo, con una flessione del 2,1% e 131.932 mezzi immessi sul mercato. In territorio negativo solo gli scooter, che registrano 60.873 veicoli pari a un calo del 12,3%. Bene invece le moto, con una crescita dell’8,7% e 63.019 veicoli targati. Ottima la performance dei ciclomotori, che fanno segnare una crescita del 9,1% a fronte di 8.040 mezzi registrati.

Moto e scooter: i 30 veicoli più venduti a maggio

Rank Marca Modello Segmento Totale Mag 2022

1 YAMAHA TMAX Scooter 2.152

2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.885

3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.124

4 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.063

5 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.043

6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 771

7 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 703

8 HONDA SH MODE 125 Scooter 676

9 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 579

10 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 559

11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 552

12 SYM SYMPHONY 125 Scooter 542

13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 529

14 YAMAHA XMAX 300 Scooter 474

15 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 452

16 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 447

17 BMW R 1250 GS Enduro 427

18 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 369

19 YAMAHA TENERE 700 Enduro 345

20 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 324

21 HONDA FORZA 350 Scooter 322

22 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 303

23 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 294

24 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 289

25 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 288

26 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 274

27 KEEWAY RKF 125 Naked 272

28 YAMAHA TRACER 7 Turismo 265

29 KAWASAKI Z 900 Naked 257

30 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 250