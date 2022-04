Benelli Leoncino 125: caratteristiche e prezzo

La più piccola della gamma associa stile e divertimento. Monta un monocilindrico da 12,8 CV e consuma pochissimo.

Divertimento, facilità di guida e stile si fondono per dar vita alla nuova Benelli Leoncino 125, moto che amplia ulteriormente la gamma Leoncino, nonché modello pensato per le nuove generazioni di motociclisti. Il suo design porta in dote il family feeling che contraddistingue tutte le Leoncino, rendendola classica, moderna e retrò allo stesso tempo.

Monocilindrico da 12,8 CV e consumi record

A spingere la nuova Leoncino 125 ci pensa il nuovo monocilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 125cc, con distribuzione a singolo asse a camme in testa, 4 valvole per cilindro, iniezione elettronica con corpo farfallato da 28 millimetri di diametro, frizione in bagno d’olio ed il cambio a 6 velocità. La potenza erogata è di 12,8 CV (9,4 kW) a 9500 giri/min e di 10 Nm (1,0 kgm) a 8500 giri/min, con consumi medi pari a 2,2 litri per 100 km.

Telaio in acciaio e forcella a steli rovesciati

Per quanto riguarda il comparto ciclistico, la nuova Benelli adotta un telaio a traliccio in tubi d’acciaio, una forcella a steli rovesciati da 35 mm e un forcellone oscillante con mono da 53 mm di escursione. L’impianto frenante (con CBS) si affida invece a un disco singolo flottante di 280 millimetri di diametro con pinza a tre pistoncini davanti e a un disco da 220 mm con pizza a due pistoncini al posteriore. Completano il quadro cerchi in lega d’alluminio da 17” equipaggiati con pneumatici da 110/80-R17 e 130/70-R17.

Prezzo

La dotazione della moto si completa con un gruppo ottico a LED dal design ricercato, dalla strumentazione digitale e dal Leone stilizzato che svetta sul parafango anteriore, richiamando la storia di questo modello. La Benelli Leoncino 125 è disponibile in tutte le concessionarie Benelli, nelle colorazioni bianco, grigio e verde, al prezzo di 2.990€ f.c..