Benelli, risultati 2021: quota di mercato al 10,6%

La TRK 502 è stata per il secondo anno consecutivo la moto più venduta. L’incremento delle vendite sul 2020 è del 57%.

Il 2021 è un anno da incorniciare per il marchio Benelli, che porta a casa sia il primato nel mercato con la TRK 502 prima nella classifica delle moto più vendute (per il secondo anno consecutivo), sia un incremento complessivo delle vendite sul 2020 del 57%, portando la quota di mercato al 10,6%.

Gianni Monini, responsabile commerciale Benelli Italia spiega:

Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti nel 2021 – – ma siamo convinti che questi risultati non siano un punto di arrivo ma uno stimolo per migliorare le nostre performance, giorno dopo giorno. Sono tantissimi i motociclisti italiani che hanno deciso di darci fiducia in questi anni acquistando i nostri veicoli ed ora siamo pronti ad offrire loro nuovi ed esaltanti modelli che andranno a completare la gamma, come Leoncino 125, Leoncino 800, Leoncino 800 Trail e TRK 800. Siamo convinti che nel prossimo futuro potremo migliorare ancora le nostre performance, proseguendo in questa tendenza positiva, come già dimostra l’inizio di questo 2022.

Nelle prime quindici posizioni in classifica, Benelli piazza altri due modelli, il Leoncino 500 e la BN 125, che si confermano tra le best-seller della Casa. Analizzando i dati nel dettaglio si può vedere come, nel segmento 300-500cc, Benelli detiene oltre il 40% di tutto l’immatricolato nazionale.

Infine, se prendiamo in considerazione i dati relativi al Gruppo, è da sottolineare la straordinaria performance di Keeway con la RKF 125. Con 2.520 moto immatricolate nel 2021, si tratta della 125cc più venduta in Italia, quinta in classifica nel mercato. Sempre lo scorso anno, anche il brand Keeway ha segnato un +50% nelle vendite in Italia, rispetto al 2020.