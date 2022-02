KTM 890 Duke GP 2022, ecco la versione ispirata alle gare

La sua livrea si ispira alle moto da Gran Premio, mentre il pacchetto tecnico resta invariato: bicilindrico tutto pepe e ciclistica agile

Dopo aver svelato al pubblico la nuova 890 DUKE R 2022, KTM presenta la nuova versione GP della fun bike apprezzata da tanti motociclisti. Si tratta di una versione che esalta lo spirito corsaiolo della naked con una livrea ispirata al mondo delle corse e con tonalità decise del classico arancione KTM: le ruote sono arancioni in stile “R” e si fa notare anche un nuovo guscio coprisella del passeggero. Per il resto la moto non cambia.

La base resta quella: bicilindrico tutto pepe e ciclistica agile

La KTM 890 DUKE è da sempre sinonimo di agilità, precisione e divertimento, frutto di una geometria sviluppata appositamente per la guida sportiva e di un motore ricco di coppia. Difatti, le sospensioni WP APEX assicurano un gran feeling con la strada, mentre il compatto bicilindrico parallelo LC8c, da 115 CV di potenza e 92 Nm di coppia, si rivela efficace e brillante a tutti i regimi. Molto ricca è la dotazione della KTM 890 DUKE, equipaggiata con uno dei pacchetti elettronici più avanzati e completi nel segmento delle naked di media cilindrata. Troviamo infatti il Cornering Traction Control con piattaforma inerziale 6D in grado di rilevare il rollio, il beccheggio e l’imbardata.

Questo si traduce in una gestione completa del controllo della trazione, resa possibile grazie all’impiego di due sensori: uno per lo slittamento della ruota posteriore e l’altro per il controllo dell’angolo di beccheggio. Inoltre, sono disponibili di serie tre Riding Mode denominati RAIN, STREET, SPORT ed è possibile acquistare una quarta modalità chiamata TRACK, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell’acceleratore ride-by-wire e l’anti-impennata. Completano il quadro Cornering ABS con modalità Supermoto, display TFT interamente a colori e luci LED.

Disponibilità e prezzo

Come per tutti i modelli della gamma KTM, sono molte le PowerParts sviluppate per impreziosire la KTM 890 DUKE GP, così come i capi della collezione PowerWear. La nuova KTM 890 DUKE GP 2022 sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2022 al prezzo di 11.350 euro f.c.