KTM 890 DUKE R 2022, caratteristiche e prezzo

La “Super Scalpel” conferma motore e ciclistica e si propone in una nuova tinta.

Conosciuta ormai da tutti i motociclisti come “The Super Scalpel”, la KTM 890 DUKE R si aggiorna nel 2022 sfoggiando una nuova colorazione opaca denominata “Atlantic Blue”, la stessa utilizzata sulle carene della KTM RC16 che corre in MotoGP e sulla KTM 1290 SUPER DUKE R. Resta invariato il classico telaio arancione, una costante di tutti i modelli “R” di KTM, che esalta il contrasto di colori per sottolineare l’anima sportiva della naked media.

Caratterizzata da una geometria di sterzo molto svelta e spinta dall’ottimo bicilindrico da 121 CV e 99 Nm, la KTM 890 DUKE R è la moto ideale per tutti coloro che cercano costantemente agilità e potenza, sia su strada che in pista. È dotata di una ciclistica raffinata, con un leggero e resistente telaio in acciaio tubolare abbinato a sospensioni WP APEX completamente regolabili. L’impianto frenante si affida a pinze anteriori monoblocco Brembo Stylema che mordono generosi dischi da 320 mm con una pompa del freno regolabile Brembo MCS. La moto continua ad essere equipaggiata con pneumatici Michelin Power Cup 2 che assicurano un grip costante su ogni tipo di asfalto.

Anche la versione 2022 della KTM 890 DUKE R è dotata di un ricco pacchetto elettronico, che include il Cornering ABS e il Traction Control. Il tutto è regolato da una piattaforma inerziale 6D che rileva il rollio, il beccheggio e l’imbardata. Di serie sono disponibili tre riding mode denominati Rain, Street, Sport ed è possibile acquistare una quarta modalità chiamata Track, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell’acceleratore ride-by-wire e l’anti-impennata.

La nuova KTM 890 DUKE R 2022 sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla fine di febbraio al prezzo di 12.490 euro f.c., e sarà ampiamente personalizzabile attraverso l’ampio catalogo PowerParts pensato per rendere unico ciascun esemplare.

