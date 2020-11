KTM 1290 Super Duke, in arrivo la versione RR?

L’azienda austriaca starebbe sviluppando una hyper-naked in grado di sfidare la concorrenza più quotata.

Sembra che il 2020 sia stato scelto dalle Case motociclistiche più blasonate come periodo giusto per sfidarsi nella produzione della naked più potente e performante del mercato. Nel corso di quest’anno abbiamo infatti potuto apprezzare bolidi del calibro di Ducati Streetfighter V4, MV Agusta Brutale 1000 RR e Kawasaki Z H2. Ora però, a questo magico trio potrebbe unirsi una nuova e strepitosa “nuda” in grado di regalare forti emozioni sia in strada che tra i cordoli di una pista. Le ultime indiscrezioni riportate dai media internazionali parlano infatti nel prossimo debutto di una versione ancora più estrema della recente KTM 1290 Super Duke R.

Più leggera e performante

I rumors, sempre più insistenti, affermano che la Casa austriaca svelerà nel corso del prossimo anno la KTM 1290 Super Duke RR, in grado di offrire prestazioni da capogiro, grazie anche ad un peso a secco più leggero di 9 kg rispetto alla variante “R” che porterebbe il nuovo modello a raggiungere sul piatto della bilancia i 180 kg.

Per ottenere questo risultato, la nuova 1290 Super Duke RR vanterà un corredo di accessori di primo livello che comprenderà leve, piastre e pedane alleggerite e cerchi forgiati in alluminio, a cui si aggiungeranno alcuni componenti di in fibra di carbonio, come ad esempio codone, fianchetti, condotti e parafango. La ciliegina sulla torta sarà lo scarico Akrapovic omologato offerto di serie, mentre la ciclistica verrà ottimizzato con l’adozione di sospensioni di ultima generazione WP Apex.

Il propulsore bicilindrico LC8 da 1.301 cc da 180 CV a 9.750 giri e 141 Nm di coppia a quota 7.000 dovrebbe restare in alterato, anche se non vengono esclusi affinamenti tecnici ed elettronici.

Tiratura limitata

I soliti informati parlano di una tiratura limitata di soli 500 esemplari, mentre sul prezzo al momento c’è il più assoluto riserbo, anche se con ogni probabilità dovrebbe superare agilmente la soglia dei 20mila euro, considerando che 1290 Super Duke R viene proposta ad un listino di 18.720 euro.