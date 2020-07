Ducati Diavel 1260: nel 2021 una edizione firmata Lamborghini

Alcuni brevetti depositati da Ducati confermano l’arrivo nel 2021 di un’inedita edizione speciale della cruiser bolognese.

Una nuova collaborazione tra Ducati e Lamborghini, due tra i più celebri colossi della motor valley italiana, dovrebbe portare alla nascita nel 2021 di una nuova edizione speciale della Ducati Diavel 1260. Anche se si tratta ancora di indiscrezioni, la notizia sta facendo il giro di tutti magazine specializzati dell’intero globo, anche se sembra si partita dall’autorevole sito web Motorcycle.com. I rumors relativi a questa nuova Diavel targata Lamborghini trovano conferma dai brevetti depositati dalla Casa di Borgo Panigale per i modelli 2021 e tra questi ci sarebbe appunto anche quello dedicato alla Diavel 1260 Lamborghini.

Edizione speciale avvolta nel mistero

Purtroppo l’inedita Limited Edition sviluppata in collaborazione con la Casa di Sant’Agata Bolognese rimane ancora avvolta nel mistero, considerando che resta ancora da capire quali novità interesseranno questa inedita versione, ovvero se saranno soltanto estetiche oppure se troveremo anche inediti dettagli tecnici.

Dedicata agli USA?

Infine non è ancora chiaro se si tratterà di una versione destinata a tutti i mercati internazionali, oppure sarà distribuita esclusivamente negli Stati Uniti o in altre determinate nazioni. Di certo non stupisce che due marchi di questo calibro si siano uniti per un nuovo interessante progetto, considerando la loro vicinanza geografica, ma soprattutto l’appartenenza al medesimo Gruppo, ovvero il Colosso Volkswagen che controlla tra le altre cose brand blasonati come ad esempio Porsche, Audi, Bentley, Bugatti e tanti altri.

