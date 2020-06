Bmw: gli scooter C400 X e C400 GT Online Edition disponibili esclusivamente sul Web

Le versioni degli scooter di media gamma dedicate al canale on line vengono offerte fino al 31 luglio; tutti i dettagli delle condizioni commerciali.

Le drammatiche settimane di chiusura pressoché totale di gran parte delle attività industriali, commerciali e dei servizi hanno “giocoforza” comportato l’implementazione – in quanto erano già presenti – delle formule di vendita da remoto. E la fase di ripartenza fa ampio ricorso agli strumenti multimediali, sempre più complementari a strategie di promozione dei veicoli che fanno leva su offerte ad hoc.

Un esempio (l’ultimo, in odine di tempo) arriva da Bmw. Nello specifico, si tratta del programma di acquisto, che avviene interamente attraverso il canale online, che fa parte della nuova edizione di Bmw Motorrad Online Edition. L’iniziativa ha preso il via lunedì 22 giugno e resterà in vigore fino al prossimo 31 luglio; per l’occasione, la filiale italiana del marchio di Monaco di Baviera propone le Online Edition dedicate alla gamma scooter C400 X e C400 GT; entrambe, come si accennava, sono disponibili in vendita attraverso un processo interamente digitale.

Si può scegliere come pagare

La proposta è valida (rivolgendosi ad una delle concessionarie Bmw Motorrad Italia che aderiscono all’iniziativa, non è inoltre cumulabile con altre iniziative in corso e non prevede la permuta di motoveicoli o veicoli usati) tanto nel caso in cui il cliente decida per un acquisto con finanziamento in offerta (“Free2Ride TAN 0% dedicato, con durata di 24 mesi o 36 mesi; nessuna spesa di istruttoria né di incasso rata), quanto se si sceglie per il pagamento in contanti.

Allestimenti, prezzi e offerte

Di seguito le due configurazioni di modello “Online Edition” con i relativi piani finanziari.

Bmw C400 X

Tinta esterna in bianco o in nero

Schermo Connectivity TFT Display

Faro a Led con elemento “ad Y” illuminato

Luci diurne a Led.

Prezzo di vendita: 7.910 euro.

Prodotto finanziario “Free2Ride” per C400 X

Anticipo: 2.910 euro (di cui 1.000 euro versati a titolo di acconto)

Rata per il piano da 24 mesi: 53 euro al mese

Rata per il piano da 36 mesi: 43 euro al mese

Percorrenza fino a 10.000 km all’anno.

Bmw C400 GT

Tinta esterna in bianco o in nero

Schermo Connectivity TFT Display

Luci diurne a Led.

Prezzo di vendita: 8.760 euro.

Prodotto finanziario “Free2Ride” per C400 GT

Anticipo: 2.760 euro (di cui 1.000 euro versati a titolo di acconto)

Rata per il piano da 24 mesi: 56 euro al mese

Rata per il piano da 36 mesi: 48 euro al mese

Percorrenza fino a 10.000 km all’anno.

I prezzi proposti da Bmw Motorrad Italia per le due declinazioni degli scooter di media gamma C400 X e C400 GT Online Edition sono “chiavi in mano” e comprendono le spese di pre-consegna, di immatricolazione, il primo tagliando, quattro anni di garanzia “Best 4 Motorrad” e cinque anni di assistenza stradale “Mobile Care”.

I passaggi per l’acquisto online

Ogni esemplare disponibile sul Web può essere acquistato collegandosi alla pagina online dedicata; questi sono gli step da compiere:

selezione del modello di scooter prescelto e del colore

selezione della concessionaria Bmw Motorrad Italia di riferimento

selezione della modalità di pagamento (con finanziamento oppure in contanti)

pagamento dell’anticipo di 1.000 euro

eventuale approvazione del finanziamento

finalizzazione dell’acquisto.

Bmw C 400 X e GT Online Edition 2020 Vedi tutte le immagini +5