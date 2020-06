Piaggio Vespa Primavera Sean Wotherspoon: prezzo da 4.990 euro

Già disponibile è stata realizzata con il contributo di Sean Wotherspoon ed ha i colori della primavera

Un grande classico rivisto da chi ha portato innovazione nella moda, si tratta della nuova Vespa Primavera Sean Wotherspoon, proposta a 4.990 euro, e frutto della partnership tra Piaggio ed il giovane artista che tanto ha fatto parlare di sé oltre oceano.

Casco e abbigliamento coordinati

La due ruote in questione, prodotta in questa edizione speciale e limitata, può essere coordinata con un casco ed una capsule collection di abbigliamento streetwear composta da due T-shirt dallo stile contemporaneo con i colori forti di Vespa Primavera Sean Wotherspoon che si affiancano alle specificità stilistiche proprie del mondo Vespa, introducendo inoltre una reinterpretazione del famoso logo al quale viene affiancata la firma di Sean.

Colori che rispecchiano gli anni ‘80 e ‘90

La Vespa Primavera Sean Wotherspoon esprime la passione dell’artista per i colori e lo stile degli anni ’80 e ’90; infatti, il giallo, il rosso, il verde scuro ed il verde acqua interessano l’intero veicolo, il quale viene impreziosito dagli inserti bianchi come la “cravatta” sullo scudo, dai profili della scocca e dai cerchi che presentano il bordo con il logo Vespa. Completano il quadro le finiture cromate per la cornice del faro, il portapacchi ed il maniglione passeggero, oltre ad altri dettagli neri come le manopole e la cover del silenziatore. Particolari la pedana poggiapiedi rossa, come l’ammortizzatore, con un inserto blu in gomma, e la sella in velluto a coste di colore marrone chiaro a cui sono state aggiunte rifiniture bianche e il logo distintivo dello street artist, che ritroviamo anche sul frontale, dove convive con il classico logo Vespa. Inoltre, nella parte posteriore della scocca troviamo una grafica dedicata che riproduce serialmente, con una originale prospettiva ottica, il logo di Vespa Primavera. A livello motoristico sotto la scocca metallica c’è un propulsore monocilindrico di 125 cc a quattro tempi della moderna serie i-get dotato di iniezione elettronica.

Piaggio Vespa Primavera Sean Wotherspoon Vedi tutte le immagini +6