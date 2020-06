Moto GP: ecco il calendario ufficiale 2020, Misano raddoppia

Nel nuovo calendario della MotoGP 2020 diversi appuntamenti hanno due date e tra questi Misano, il 13 e il 20 settembre.

Diventa finalmente ufficiale il calendario 2020 dopo la sospensione del campionato a seguito dell’emergenza Coronavirus in tutto il mondo. La Dorna ha comunicato le date delle 13 gare che verranno corse in Europa, a partire dal 19 luglio e fino al 15 settembre.

Il nuovo calendario è valido sia per la Moto GP che per la Moto2 e Moto3 e la sua particolarità è che alcuni circuiti saranno “doppi”, cioè ospiteranno un GP per due weekend di seguito. Tra questi anche Misano, con il secondo Gran Premio che prenderà la denominazione di GP dell’Emilia Romagna. Le date italiane sono il 13 e il 20 settembre.

L’inizio della stagione sarà invece il 19 luglio a Jerez, che ospiterà il suo secondo GP il 26 luglio. La Spagna ospiterà ben sette gare (sui circuiti di Valencia, Barcellona e Aragon, oltre a Jerez), e ci saranno GP anche in Francia, Austria e Repubblica Ceca. Ancora in forse la possibilità di concludere la stagione in Asia a dicembre, con i GP di Thailandia e Malesia. Sembrano invece escluse le tappe in nord America e Argentina.

Ecco il calendario in dettaglio:

19 luglio: GP di Spagna a Jerez

GP di Spagna a Jerez 26 luglio: GP di Andalusia a Jerez

GP di Andalusia a Jerez 9 agosto: GP della Repubblica Ceca a Brno

GP della Repubblica Ceca a Brno 16 agosto: GP d’Austria al Red Bull Ring

GP d’Austria al Red Bull Ring 23 agosto: GP di Stiria al Red Bull Ring

GP di Stiria al Red Bull Ring 13 settembre: GP di San Marino a Misano

GP di San Marino a Misano 20 settembre: GP d’Emilia Romagna a Misano

GP d’Emilia Romagna a Misano 27 settembre: GP di Catalogna a Barcellona

GP di Catalogna a Barcellona 11 ottobre: GP di Francia a Le Mans

GP di Francia a Le Mans 18 ottobre: GP d’Aragon al Motorland Aragon

GP d’Aragon al Motorland Aragon 25 ottobre: GP di Teruel al Motorland Aragon

GP di Teruel al Motorland Aragon 8 novembre: GP d’Europa a Valencia

GP d’Europa a Valencia 15 novembre: GP della Comunità Valenciana a Valencia