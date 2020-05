Offerte moto e scooter Fase 2: le promozioni di maggio 2020

Ecco le più interessanti offerte che le Case motociclistiche propongono per il mese di maggio 2020.

Dopo quasi due mesi di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, lo scorso lunedì 4 maggio è iniziata la cosiddetta Fase 2 che ha visto riaprire parzialmente le attività produttive, mentre i blocchi relativi alla mobilità sono stati allentati. Questa fase di ripartenza risulta particolarmente cruciale per il settore moto, duramente provato nei due mesi appena trascorsi a causa del crollo delle vendite causato dalla totale chiusura dei concessionari.

Moto e scooter sono i veicoli perfetti per la ripartenza

Con la capienza massima dei trasporti pubblici portata al 25% della capacità totale e con l’aumento del traffico in città, i veicoli a due ruote potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella mobilità urbana durante questo delicato periodo. Con la riapertura degli showroom avvenuta il 4 maggio, l’intero settore delle due ruote punta ad una ripresa proponendo per tutto il mese di maggio una serie di interessanti promozioni, finanziamenti e sconti che in alcuni casi rendono l’acquisto di una moto o di uno scooter di nuova immatricolazione decisamente conveniente.

Le promozioni di maggio 2020

Di seguito elenchiamo le principali promozioni commerciali offerte dai vari marchi suddivisi rigorosamente in ordine alfabetico:

La Casa di Noale offre la gamma Tuono V4 con rate iniziali da 149 euro al mese (TAEG max 5,52%), mentre i modelli Dorsoduro e Shiver sono offerti con finanziamento a interessi zero (TAN 0%, TAEG max 4,13%) oppure con rate a partire da 99 euro (TAEG max 6,08%). Su tutta l’offerta targata Aprilia vengono offerti interessi zero (TAEG max 6,56%).

Su tutta la gamma della Casa dell’elica risulta disponibile un finanziamento a rate fisse o in alternativa la formula Free2Ride che comprende anticipo e 35 mesi di rate, mentre al termine si può decidere se tenere il veicolo, restituirlo o cambiarlo.

Sulla gamma Ducati Multistrada 2020 (1260 e 950) viene proposta la garanzia 4Ever Multistrada che include 4 anni tutto compreso, senza limiti di percorrenza chilometrica e con assistenza stradale. Se si opta per la formula Ducati Bike Value si può salire in sella alla moto versando un anticipo o permutando l’usato e dopo 23 o 35 rate mensili si decide se tenere, restituire o cambiare il mezzo.

La Casa dell’Ala propone una vasta serie di interessanti offerte: si parte dagli scooter SH 125-150 che possono essere acquistati in 48 rate da 50 euro al mese versando un anticipo di 1.190 euro (1.340 per il 150) (TAN 0,01% TAEG 3,25%). Se si punta al top di gamma SH 300 è necessario versare un anticipo di 1.590 euro e rate da 90 euro al mese fino a 48 mesi (TAN 0%, TAEG 2,42%). Gli amanti dei rally raid possono puntare sull’Honda CRF1100L Africa Twin offerta con finanziamento a interessi zero ((TAN 0% TAEG 2,06%), 6.990 euro di anticipo e prima rata a 30 giorni. La Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports viene proposta invece con formula Easy Honda che comprende 36 rate da 229 euro e prima rata a 30 giorni (più maxirata finale di 7.785,90 euro) (TAN 6,04%, TAEG 6,45%). L’Honda X-ADV in 48 rate da 125 euro con anticipo di 4.650 euro (TAN 0% TAEG 1,76%), senza dimenticare che il bauletto posteriore da 25 litri viene incluso nel listino. Si può salire in sella all’Honda Integra versando 24 rate da 250 euro con anticipo di 4.090 euro (TAN 0%, TAEG 2,89%). L’Honda Forza 300 è disponibile in 48 rate da 90 euro al mese con anticipo di 5.790 euro (TAN 0% TAEG 2,42%). L’Honda NC 750 X in 24 rate da 192 euro con anticipo da 3.490 euro (TAN 0%, TAEG 3,71%). Infine, l’Honda CB1000R Neo Sports Café in 72 rate da € 160 con anticipo di 3.990 euro (TAN fisso 5,13% TAEG 5,68%).

La Casa giapponese offre ghiotti sconti per i modelli 2020 che risultano in pronta consegna: si parte dai 300 euro per la Z650 e s raggiungono i 600 euro per la Z900 normale e depotenziata. I Versys 650-1000 offrono nel prezzo il Kit Tourer Plus, mentre la Ninja 125 può esser acquistata da 4.290 euro a interessi zero e anticipo di 90 euro (TAN 0%, TAEG 4,78%). Su tutta la gamma opzione Rata chiara con prima rata a 6 mesi (TAN fisso 5,95%, TAEG 6,11%).

KTM 1290 Super Adventure S e R vengono offerte con una supervalutazione di usato e permuta di 1.500 euro, mentre per le KTM 790 Adventure e KTM 790 Duke la supervalutazione è di 1.000 euro. Su modello della gamma Duke (125 e 390 Duke tutti i modelli, 1290 Super Duke R modello 2019 e precedenti) lo scarico Akrapovic Slip-On risulta offerto nel prezzo.

La Gamma della Casa di Seul propone offerte promozionali per tutti i gusti e le esigenze. Si parte dallo sconto di 150 euro per Agility 50 R12 ed R16 PLUS, Like 50 e People S 50, mentre l’Agility Carry offre 150 euro di sconto per il 50 e 180 euro per il 125. Per il top di gamma l’AK 550 ABS si può contare su uno sconto che raggiunge i 1.300 euro, mentre la versione ”S” dell’Xciting 400i ABS offre 800 euro di sconto che diventano 1.00 se si sceglie la precedente generazione. 800 euro di sconto sia per il nuovo People S 300i che per il People GTi 300 ABS, mentre sull’X-Town 125 CBS il vantaggio per il cliente è di 600 euro. Salendo di gradino troviamo l’X-Town 300 ABS offerto con uno sconto di 900 euro. Il medesimo sconto viene proposto per Downtown 350i ABS, mentre si scende a 400 euro per il G-Dink 300i ABS. Per People One 125i CBS e 150i DD ABS il prezzo si abbassa di 200 euro e per i nuovi Like 125i e 150i di 250 e 300 euro.

La Casa di Montello del Lario offre la Gamma V7 III è con uno sconto di 1.000 euro, mentre per la V85 TT ci sono 3 anni di manutenzione e 1 anno di estensione di garanzia, con anticipo di 1.480 euro e 36 rate da 199 euro al mese (TAN 5,98%, TAEG 6,86%). Alla fine delle rate si può scegliere Poi se restituirla, cambiarla o tenerla saldando l’importo residuo. Su tutta la gamma c’è il finanziamento a interessi zero (TAEG max 6,56%).

La Casa vicentina mette a disposizione la promozione Spring Upgrade che offre in omaggio ai primi cento clienti che nel mese di maggio prenoteranno una moto della gamma 2020, un kit di parti speciali per un valore che può raggiungere i 1.500 euro.

A maggio il Piaggio Beverly 300 è disponibile a partire da 3.690 euro, il Beverly 350 da 4.870 euro e il Medley da 3.190 euro. La gamma dello scooter a tre ruote MP3 è disponibile con bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo e formula di acquisto con 36 rate mensili da 99 euro al mese (TAN 6,05%; TAEG 7,39%), anticipo di 2.171 euro. I Piaggio Liberty 125-150 con rate da 29 euro al mese (TAEG max 9,92%).

Su tutta la gamma Suzuki troviamo il finanziamento a interessi zero fino a 6.500 euro per max 24 mesi (TAN 0% fisso e TAEG da 5,47%), oppure il finanziamento con prima rata a sei mesi (TAN max 5,79%, TAEG max 8,42%). Su alcuni modelli selezionati risulta invece disponibile il finanziamento Way2Ride: 24 o 36 mesi di rate che permette di decidere se successivamente acquistare la moto, restituirla o sostituirla con una nuova. La Suzuki V-Strom 1000 XT è invece con supervalutazione usato di 1.500 euro, inoltre il Kit touring in omaggio (valore 2.000 euro) su V-Strom 650 e 650 XT.

I modelli Vespa GTS 300 Supertech e Supersport sono offerti con n bonus di 1.000 euro, le HPE, Super e notte con bonus di 700 euro. La Vespa Primavera e Sprint 125-150 con 500 euro di bonus, mentre le Vespa Primavera e Sprint 50 con 50 euro di bonus. Infine la Vespa Elettrica 45 a 4.833 euro ela Vespa Elettrica 70 da 5.060 euro.

Su tutta la gamma del marchio dei tre diapason troviamo la formula Easy Go: dopo 2/3 anni si decide se tenere, cambiare o restituire il veicolo. Fino al 31/12 Xenter a 2.799 euro. La gamma Tricity a interessi zero (TAN 0%, TAEG 6,87%) con rate da 79 euro e anticipo da 1.629 euro, mentre la gamma NMax a interessi zero (TAN 0%, TAEG 6,87%) con rate da 79 euro e anticipo da 829 euro.