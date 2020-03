Mercato moto: a febbraio 2020 fa segnare +11,8%

Il mese di febbraio del 2020 si è chiuso in positivo per quanto riguarda il mercato delle due ruote. Anche il primo bimestre è risultato positivo.

Il mese di febbraio 2020 si è chiuso in modo positivo per quanto riguarda il mercato delle due ruote, tanto che il numero registrato è di 18.114 immatricolazioni, che corrisponde a un aumento del +11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, escludendo i 50cc, come conferma Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Nello specifico gli scooter hanno registrato ben 9.273 veicoli venduti (+11,1%), mentre le moto sono arrivate a 8.841 immatricolazioni (+12,5%). Chiudono in positivo anche i ciclomotori con 1.678 vendite e un dato del+53,5% rispetto al 2019.

Andamento mercato

Andando ad analizzare i dati, tra gli scooter dominano i 125 cc con 5.970 unità (+8,7%), poi arrivano i modelli da 300-500 cc (5.847 e -8%), e quelli da 150 fino a 250 cc (3.295 e +31,6%) e infine i maxiscooter oltre 500 cc (1.965 e volumi raddoppiati). Per quanto riguarda le moto resta alto l’interesse per i mezzi oltre 1000 cc con 4.428 veicoli e +4,2%. Successivamente ci sono quelle da 800 e 1000 cc (3.867 unità e +0,6%), poi quella da 300 a 500 cc (2.646 e +4,2%), le moto da 600 e 750 cc (2.491 e +40,7%), le 125 cc (1.680 e +5,1%) e infine le 150-250 cc (562 e +20,6%). Guardando la graduatoria per segmento, fanno la voce grossa le enduro stradali (6.154 esemplari e +6,1%), seguite dalle naked (5.254 e +10,5%), dalle moto da turismo (1.918 e +4,7%), le custom (689 e -6,4%), le sportive (982 e +40,7%) e le supermotard (418 e un buon +10,9%).

Il primo bimestre

Nei primi due mesi del 2020 sono state immatricolate ben 36.218 unità, che corrispondono a +12,9% per il mercato italiano delle due ruote. Molto bene gli scooter con 17.082 immatricolazioni (+11,5%), così come è buono il risultato delle moto (15.674 unità e +8,3%). Interessante anche l’andamento legato ai ciclomotori avanzando del 51,6%, se confrontato al primo bimestre dello scorso anno (3.462 mezzi).