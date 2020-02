Husqvarna: debuttano Vitpilen e Svartpilen 2020

Arrivano nelle concessionarie ufficiali di Husqvarna le nuova Vitpilen 401 e 701, e le nuove Svartpilen 401 e 701.

Nelle concessionarie ufficiali di Husqvarna arrivano le nuove Vitpilen e Svartpilen. Nuovi esemplari stradali dal design speciale, dalle dotazioni ricche e dal sicuro fascino. Alla nuova famiglia Vitpilen e Svartpilen verrà affiancata la collezione di abbigliamento tecnico “Functional Clothing Street Collection”, assieme ad una vasta scelta di accessori dedicati. Il marchio di origine svedese allarga la sua offerta per andare incontro alle più disparate esigenze di una clientela sempre più ricercata.

Vitpilen e Svartpilen 401

La Vitpilen 401 introduce una firma luminosa a LED e punta molto sull’emozione e il piacere di guida. Si distingue per la ciclistica leggera, grazie ad un peso a secco di soli 151 kg, e per un motore monocilindrico da 373 cc che sviluppa ben 44 cavalli di potenza e 37 Nm di coppia. L’altezza della sella è di 835 millimetri. Un concetto molto simile è quello sviluppato dalla Svartpilen 401, leggermente più pesante dati i 152 kg, ma pensata più per una guida in città e nell’ambiente urbano. Una posizione di guida comoda e una ciclistica legata a un telaio a traliccio con sospensioni WP APEX e al già citato cuore monocilindrico da 44 cavalli.

Vitpilen e Svartpilen 701

La Vitpilen 701 e la Svartpilen 701 sono due delle altre novità, dei nuovi modelli che mostrano pedane lavorate CNC, nuovi colori e grafiche e cerchi a raggi da 17 pollici. L’anteriore della Svartpilen 701 invece è di 18 pollici. La Husqvarna Vitpilen 701 è spinta da un motore monocilindrico da 692 cc che eroga 75 cavalli e 72 Nm di coppia, un peso contenuto a 158 kg, un telaio leggero, sospensioni regolabili sportive WP, freni Brembo e soluzioni come frizione anti-saltellamento e Quickshifter bidirezionale “Easy Shift”, riprendendo ancora le indicazioni. La Svartpilen 701 garantisce un altro tipo di esperienza di guida esaltata da una ciclistica funzionale, un peso di 161 kg a secco e la citata unità monocilindrica da 75 cavalli, come ricordato. Le svedesi si rinnovano e mostrano delle doti realmente interessanti.