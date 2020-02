Harley-Davidson Road Glide 2020: ecco l’ultima creazione di CVO

La Harley-Davidson ha affidato alla divisione CVO la Road Glide, una possente moto da viaggio che diventa ancora più esclusiva ed emozionante.

La divisione CVO di Harley-Davidson ha deciso di mettere mano alla Road Glide, dandole un aspetto ancora più imponente e migliorandola sotto ogni punto di vista. Si tratta di una moto fatta per chi è alla caccia di un motore potente, di una dotazione tecnologica ai vertici della categoria e vuole un’esperienza di guida esclusiva. Il lavoro svolto da CVO è una combinazione che esalta il design, le prestazioni e migliora la guida e la tecnologia a bordo. Una delle ultime novità è l’aggiunta del servizio H-D Connect app in abbonamento per smartphone che mette in collegamento tutti i possessori di Harley e tiene monitorati i parametri della propria moto, inviando notifiche e avvisi.

Il motore

La Road Glide CVO utilizza il motore bicilindrico più potente mai costruito da Harley-Davidson, il Milwaukee-Eight 117 da 1.923 cc con una coppia da 171 Nm e una potenza di 105 CV a 5.450 giri. Per renderla più speciale è stata aggiunta l’aspirazione dello sfiatatoio Screamin Eagle ad alte prestazioni, che migliora il flusso d’aria al motore e aggiunge un stile da hot rod. Per migliorare la guida e la facilità nello sfruttamento della grande potenza è stato introdotto il Reflex Defensive Rider Systems (RDRS) per la protezione del pilota. Si tratta dell’insieme di tecnologie progettate per abbinare le prestazioni delle moto alla trazione disponibile nelle fasi di accelerazione, decelerazione e frenata.

Stile

Per questa moto è stato scelto un unico colore: il Premium Sand Dune con finitura perlata e delicata grafica con finiture Smoked Satin Chrome, Gloss Black e Black Onyx. La carena a naso di squalo è stata progettata e sviluppata attraverso test in galleria del vento per non influire negativamente sull’aerodinamica del modello e ottimizzando il comfort del pilota. Ci sono anche delle prese d’aria a tripla spaccatura, che alterano la pressione dietro la carenatura per ridurre al minimo le turbolenze. Le pedane del cambio, specchietti in alluminio ricavato dal pieno, il copri pedale del freno, i terminali della marmitta, le manopole riscaldate derivano dalla collezione Kahuna.

Ciclistica

La Road Glide CVO ha un pneumatico anteriore da 21 pollici mentre quello posteriore è da 18 pollici. I cerchi con finiture in nero lucido e satinato fumé a contrasto, formano un design a sette razze doppie. La forcella è stata perfezionata per non sacrificare la maneggevolezza e le prestazioni di frenata con la ruota anteriore di diametro maggiore.

Prezzo

Si tratta di una moto esclusiva e come tale il prezzo non è tra i più accessibili, anzi, dato che viene messa sul mercato a un costo di 42.000 euro.

