Honda Africa Twin, arriva la promozione Comfort in viaggio

La nuova promozione offre alla clientela due caschi Kabuto e le pedane “comfort” ad un prezzo idecisamente conveniente.

La Honda Africa Twin è una motocicletta enduro estremamente versatile, in grado di affrontare qualsiasi tipo di percorso offrendo la massima sicurezza ed elevate performance. La clientela che desidera sfruttare l’Africa Twin per fare turismo – magari con passeggero a bordo – aumentando in maniera esponenziale il confort di questa motocicletta polivalente, può adesso approfittare della nuova promozione “Comfort in viaggio” che permette di arricchire ulteriormente l’equipaggiamento di questo iconico modello.

Uno sconto da non perdere

Questa promozione permette ai possessori di Africa Twin 1000 e 1100 di acquistare al prezzo di 573 euro, invece che di 1.043 euro, due caschi modulari Kabuto Ibuki e le pedane “comfort” per il passeggero. Grazie a questa promozione, il vantaggio per il cliente è più che notevole, perché offre uno sconto pari al prezzo di listino di uno dei due caschi.

Caschi Kabuto Ibuki

Il Kabuto Ibuki si presenta come un casco modulare di fascia premium, dotato sistema di apertura rapido sul bordo inferiore sinistro e di cinturino regolabile con sistema di apertura di sicurezza, non manca inoltre un visierino parasole interno scuro con comando a scatto esterno e un sistema di ventilazione con presa d’aria superiore e sulla mentoniera in grado di ottimizzare il confort, mentre la massima visibilità è assicurata dal sistema “Pinlock” dedicato alla visiera che permette di applicare internamente la pellicola antiappannamento.

Pedane comfort

Il passeggero che si accomoda sulla sella dell’Africa Twin può inoltre contare sulle Pedane comfort, realizzate sempre in alluminio come quelle originali, ma rispetto a queste ultime quest’ultime sono più ampie e vantano un rivestimento in gomma antiscivolo.

La promozione “Comfort in viaggio” risulta valida in tutte le concessionarie ufficiali Honda fino alla fine del mese di marzo.

