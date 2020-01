Honda Africa Twin 1100: pedane rally in omaggio

Fino al 15 febbraio è in atto una promozione sulla Honda Africa Twin 1100 per festeggiare la vittoria nella Dakar 2020. Pedana in omaggio.

Honda ha da poco trionfato nella Dakar 2020 grazie alla sua CRF450 Rally, sapientemente portata alla vittoria dall’americano Ricky Brabec, che ha affrontato con maestria l’inospitale terreno dell’Arabia Saudita.

Celebra la vittoria alla Dakar

La vittoria per la Casa nipponica mancava ormai dal 1989, mentre per un pilota degli Stati Uniti è il primo successo di sempre nel rally-raid più famoso e difficile del mondo. Da quando Honda è tornata a competere in questa disciplina, a partire dal 2013, non era mai riuscita ad imporsi, per questo motivo adesso la gioia e molta e la voglia di festeggiare ancora di più, anche con i propri clienti privati.

Promozione valida fino al 15 febbraio

Infatti, fino al 15 febbraio a tutti coloro che compreranno una Honda CRF1100 L Africa Twin, la versione più adatta al fuoristrada, verrà data in omaggio una coppia di pedane rally in acciaio. Quest’ultime sono caratterizzate dall’assenza del poggiapiedi in gomma e da una maggiore estensione in larghezza e in lunghezza che permettono di incrementare la presa degli stivali, utile soprattutto nella guida in piedi.

Trattandosi di omaggio, questo è naturalmente compreso nel prezzo di acquisto e riguarda tutte le versioni della CRF1100 L Africa Twin standard, sia quelle con il cambio a comando meccanico, sia quelle con il cambio automatico e la trasmissione a doppia frizione DCT, anche negli allestimenti Travel Edition e Deserte Track; quelle arricchite da tris valigie con le relative borse interne, schienale passeggero, borsa serbatoio da 4,5 litri, cavalletto centrale, protezioni tubolari per la carrozzeria, fari fendinebbia a LED e parabrezza alto. Questa iniziativa nata per celebrare il trionfo nella Dakar non comprende il modello CRF1100 L Adventure Sports.

