Harley-Davidson: arriva la Fat Boy 30th Anniversary

Harley-Davidson lancia la Fat Boy 30th Anniversary Limited Edition per celebrare l’icona degli anni ’90. Una moto speciale da 26.500 euro.

Nel 1990 nasceva la Harley-Davidson Fat Boy, un modello che ha segnato un’epoca e che adesso rivive grazie alla 30th Anniversary Limited Edition. La Casa di Milwaukee rispolvera un mito e lo fa con un edizione speciale e limitata a 2.500 unità, spinte dal motore Milwaukee-Eight 114 e contraddistinta da alcuni dettagli scuri, dark e bronzei, che rendono ancora più cattiva e speciale questa motocicletta. Ogni esemplare di questa speciale serie sarà caratterizzato da una targhetta numerica posta sulla consolle del serbatoio.

Caratteristiche

La Fat Boy 30th Anniversary ha una colorazione denominata Vivid Black, combinata con cerchi Lakester in alluminio pressofuso con finiture in tinta Satin Black. L’insieme scuro è esaltato dal faro nacelle, dal manubrio e dai comandi sempre in Vivid Black. Per renderla più esclusiva e diversa da quella del passato, è presente un nuovo logo “Fat Boy” in bronzo sul serbatoio e dei dettagli sempre bronzei. La Fat Boy presenta una zona anteriore muscolosa e rimarcata da un gruppo ottico LED all’interno di un particolare involucro, mentre a disposizione ci sono una gomma anteriore da 160 mm e una posteriore da 240 mm. Il telaio è rigido ma dal peso non eccessivo, scelta che così incrementa le prestazioni e il dinamismo complessivo. La sospensione retrostante, in configurazione mono-shock, si sposa perfettamente con le linee dure di tutta la moto, assieme a un singolo ammortizzatore sotto la sella. La gestione del precarico idraulico avviene tramite la rotazione di una manopola localizzata sotto la sella. Operazione che risulta possibile anche in corsa. Il motore Milwaukee-Eight 114 V-Twin presenta contralberi di bilanciamento, coperchi motore in nero lucido e coperchi dei bilancieri inferiori in tinta bronzo. Quindi sui terminali di scarico spiccano rifiniture in Black Onyx.

La moto di Terminator

Per chi non lo sapesse, il modello originale fu consacrato sul grande schermo da Arnold Schwarzenegger nella pellicola “Terminator 2: il giorno del giudizio” del 1991. Questa nuova versione che celebra il trentennale della Fatboy, ha un prezzo di 26.500 euro, franco concessionario.