BMW Motorrad: la Concept R 18/2 a MBE 2020

BMW Motorrad partecipa per la settima volta consecutiva al Motor Bike Expo, portando tanti modelli compreso il Concept R 18/2 in anteprima nazionale.

BMW Motorrad sarà presente al Motor Bike Expo 2020, la dodicesima edizione, con una grossa novità, rappresentata dalla Concept R 18/2. Si tratta della première italiana per questo modello e rappresenta anche un attestato di stima nei confronti di questa rassegna da parte della Casa bavarese, che si presenta alla kermesse di Verona per il settimo anno consecutivo. Lo stand di BMW Motorrad si trova al padiglione 4 della grande struttura che ospita la rassegna dedicata al mondo delle motociclette.

Le moto esposte

Per gli amanti delle moto dell’Elica sono tanti i modelli che si potranno osservare a Verona, a cominciare da una schiera di Concept Bikes realizzate da note firme internazionali, passando per la prestigiosa gamma BMW R nineT, e le inossidabili R 1250 GS e R 1250 RT nel peculiare allestimento Option 719. Ma sono appunto le Concept a stupire la platea, come appunto la Concept R 18/2 e l’Auto Fabrica Type 18. La Concept R 18/2, come detto, viene presentata in anteprima nazionale a Verona e rappresenta una cruiser molto sportivo, in cui viene esaltata la tinta Candy Red, che contraddistingue la carena e il serbatoio a goccia. La sella è singola, le forme sono sinuose e utilizza un motore che un classico della casa bavarese, un corposo boxer da due cilindri di 1.800 cc e raffreddamento aria/olio.

Spazio alla customizzazione

La Auto Fabrica Type 18 dei fratelli Bujar e Gazmend Muharremi, celebri specialisti in Gran Bretagna, presentano una moto dal design essenziale e tipico di un’inedita Soul Fuel. La base di partenza è stata una R nineT Scrambler, alla quale è stata applicata una massiccia riduzione degli elementi. La Type 18 rappresenta “uno studio di design concettuale retro-moderno”, come hanno dichiarato i suoi designer.