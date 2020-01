Kawasaki Z900 e Z650 2020: in promozione fino al 31 marzo

Le nuove Kawasaki Z 900 e Z 650 sono oggetto di una promozione che vede per loro un prezzo di lancio vantaggioso valevole fino al 31 marzo 2020.

Kawasaki ha da poco presentato le nuove Z 900 e Z 650, che sono state protagoniste nell’ultima edizione di EICMA. Adesso, le moto di Akashi sono oggetto di una interessante promozione che durerà fino al 31 marzo 2020, che corrisponde a un prezzo di lancio intrigante per festeggiare il recente ingresso nel listino della famiglia Kawasaki. La Z 900 ha un prezzo di 9.590 euro, mentre sono 7.090 per la 650, grazie alla promozione entrambe le moto saranno proposte con un prezzo ribassato. La Z 900 avrà un costo di 8.990 euro, che corrisponde a un risparmio di 600 euro, mentre la 650 viene proposta a 6.790 euro, perciò si parla di circa 300 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Anche la Z 900 depotenziata a 70 kW è protagonista della promozione, con un prezzo di 8.990 euro rispetto ai 9.590 del listino ufficiale.

Kawasaki Z 900

Le due moto naked sono molto attese, sono delle novità che hanno colpito non poco gli appassionati della Casa giapponese. La Z 900 adopera un motore da 125 CV e un pacchetto di elettronica di primissimo livello, che comprende: il traction control KTRC su tre livelli, due mappature motore e quattro riding mode.

Kawasaki Z 650

La Z 650 propone delle modifiche estetiche e di equipaggiamento, a partire da un frontale rivisto nel suo disegno e un cruscotto TFT con schermo da 4,3” che si connette Bluetooth allo smartphone tramite la app Rideology. Ulteriori modifiche riguardano anche la sella, che è stata rivista con maggiore attenzione al passeggero, facendola più spessa e ampia, per garantire un comfort maggiore, specialmente se si affrontano lunghe percorrenze. Per chi non le ha viste a EICMA, le due nuove creature di Akashi saranno presenti a Motor Bike Expo di Verona.