Ducati Hypermotard 950: richiamo per gli esemplari 2019

Ducati richiama le Hypermotard 950 per un problema tecnico. Per il momento sono state richiamate ufficialmente solo le moto destinate alla Polonia.

Ducati è stata costretta a una campagna di richiamo per la Hypermotard 950, il modello che è stato presentato a EICMA 2018 per sostituire la 937 Testastretta. Il motivo è stato riscontrato in un problema tecnico che ha riguardato gli esemplari fabbricati nel 2019, che per motivi di sicurezza sono finiti sotto osservazione. Il problema riguarda, a quanto pare, un difetto riscontrato sui collegamenti della batteria. Il guasto, seppure non di grande intensità, andrebbe ad influire sul corretto funzionamento di tutto l’impianto elettrico, obbligando i proprietari del modello ad un salto nelle officine specializzate Ducati per la sostituzione del pezzo, che nella fattispecie corrisponde al terminale del negativo della batteria.

Seppur il problema trattato non sia niente di così grave, comunque, dato che l’operazione in officina è semplice, veloce e gratuita, è corretto effettuarla. Tuttavia il problema riscontrato non risulta attualmente in Italia, tanto che il difetto è stato scovato solo su alcuni modelli venduti in Polonia e dal nostro Ministero dei Trasporti non è arrivata alcuna segnalazione in merito. Il controllo si può comunque fare anche per i modelli italiani, per esempio, inserendo il numero di telaio nella specifica sezione che si trova sul sito di Ducati, in quel modo si potrà sapere con certezza se la moto è o non è interessata dal richiamo.