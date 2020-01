Aprilia RS 660: debutto al Mugello il prossimo maggio

L’Aprilia RS 660 sarà portata in pista il 9 Maggio durante gli Aprilia All Stars Days che si terranno sul circuito del Mugello.

Una delle moto più osannate dell’ultima edizione di EICMA, durante la quale si è mostrata nella sua forma definitiva. L‘Aprilia RS 660 è pronta a stupire di nuovo tutti agli Aprilia All Stars Days, che avverrà nella straordinaria cornice del circuito del Mugello, dove la sportiva di Noale si farà ammirare tra i cordoli della pista toscana.

Sarà presentata da Max Biaggi?

Con molta probabilità, anche se non ancora confermato, a portare nei saliscendi del Mugello la nuova creatura sarà Max Biaggi, un testimonial di eccezione e un ambasciatore sempre pronto a dare il meglio di sé per la Casa di Noale. In quei giorni saranno presenti anche tanti altri ex piloti e uomini che hanno fatto la storia di Aprilia. Per quanto riguarda la Aprilia RS 660, il lancio ufficiale sul mercato sarà datato intorno al prossimo giugno, ad un prezzo di 10.000 euro circa.

Caratteristiche della RS 660

La nuova Aprilia RS 660 adopera un inedito bicilindrico parallelo frontemarcia, bialbero, 8 valvole, dalla potenza massima di 100 CV. Deriva in modo diretto dalla bancata anteriore del V4 di 1.100 cc, del quale riprende anche le misure e concetti. Come telaio è stato scelto un doppio trave in alluminio che sfrutta il motore come elemento portante per ottenere il massimo in compattezza e leggerezza. Viene utilizzata una forcella USD con steli da 41 mm realizzata da Kayaba mentre sul forcellone asimmetrico in alluminio, infulcrato sul motore, agisce in maniera diretta il monoammortizzatore.

Tutte e due sono totalmente regolabili. Per aumentare l’agilità della moto, lo scarico, a singolo terminale con uscita sdoppiata, è posto sotto il motore. Il peso a secco della moto è contenuto in appena 169 kg, potendo così donare a questa RS 660 un temperamento davvero sportivo.

Aprilia RS 660 a Eicma 2019 Vedi tutte le immagini +21