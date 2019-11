Aprilia: la RS 660 si prepara per EICMA 2019

Aprilia ad EICMA 2019 presenterà la nuovissima 660 in forma definitiva, dopo il grande successo del concept presente a Milano nel 2018.

La Aprilia 660 arriverà ad EICMA 2019 in forma definitiva, dopo che la Casa di Noale aveva nel frattempo rilasciato alcuni teaser che ne anticipavano le forme. A ben osservare quanto mostrato nei teaser specifici, la Aprilia 660 in forma definitiva non si discosta troppo dal design del prototipo che fu protagonista nella scorsa edizione del Salone di Milano.

Nuovi dettagli

Adesso le carene fanno vedere una parte del bicilindrico, perdendo le prese d’aria laterali, mentre il musetto e il gruppo ottico anteriore sono sostanzialmente quelli del concept del 2018. Altre differenze rispetto alla moto esposta alla scorsa EICMA sono la mancanza delle frecce LED, lo scarico posizionato leggermente più in basso e, forse, il forcellone a semiluna.

Mistero sul motore

Nulla sappiamo riguardo i dettagli tecnici del bicilindrico derivato dal V4 della RSV4, ma presumiamo che possa avere una potenza vicina ai 100 CV. Lo scorso anno questo modello fece sognare gli appassionati, tanto che in Aprilia hanno deciso di utilizzare il piccolo frontemarcia come base per realizzare una gamma di moto che potrebbe contare anche su una naked e una piccola adventure. Voci di corridoio dicono che possa arrivare su questa scia anche un’inedita Tuono 660, addirittura già da quest’anno. EICMA 2019 sarà comunque l’occasione per conoscere tutto ciò che riguarda l’universo di Aprilia.