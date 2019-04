Aprilia RSV4 X: tutti gli esemplari venduti a tempo di record

Poche ore, tanto è bastato per trovare un nuovo fortunato proprietario alla più cattiva delle Aprilia RSV4, la RSV4 X, realizzata in soli 10 esemplari e venduta al prezzo, a dir poco impegnativo, di 39.900 euro. Infatti, non appena sono state aperte le prenotazioni online sul sito factoryworks.aprilia.com, i facoltosi appassionati hanno iniziato a contendersi l’agognato oggetto del desiderio a colpi di click.

La moto in questione è una versione ultraspecialistica della RSV4 che sfrutta la già validissima RSV4 1100 Factory e ne eleva ulteriormente il potenziale. Oltre ad attingere a piene mani alla fibra di carbonio per contenere il peso entro i 165 kg, sfruttando anche diversi elementi in alluminio ricavati dal pieno come ad esempio le protezioni del carter motore, la piastra superiore dello sterzo, le pedane regolabili e la leva della frizione, e i cerchi Marchesini in magnesio forgiato, può contare su un propulsore V4 1100 assemblato a mano come le unità destinate alle competizioni. Non a caso se ne occupa direttamente il reparto Racing di Aprilia e presenta nuovi alberi a camme di aspirazione, nuovi bicchierini mediante i quali possono essere sfruttati alberi con profili camma di derivazione Superbike e lo scarico Akrapovic, tanto per citare alcune specifiche.

Cambia anche la centralina con tarature di stampo racing, visto che la moto è destinata ad un utilizzo pistaiolo. Ne deriva una potenza totale di 225 CV da scatenare tra i cordoli. Per frenare il suo impeto è stato montato un impianto frenante Brembo con pinze GP4-MS e dischi in acciaio, mentre per la prima volta su una moto destinata alla vendita c’è il sistema ANN, acronimo di Aprilia No Neutral, con la folle sotto la prima marcia per cambi di rapporto più rapidi tra la prima e la seconda marcia.

Dulcis in fundo, la moto in questione, con la stessa livrea dell’Aprilia che corre in MotoGP, si potrà ritirare direttamente presso il reparto corse della Casa di Noale.