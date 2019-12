Piaggio: arriva l’Ape E-City elettrica per il mercato indiano

A New Delhi, in India, è stata presentata da Piaggio l’Ape E-City, versione elettrica del famoso tre ruote di Pontedera. Sarà destinato al mercato indiano.

A New Delhi, in India, è stata presentata da Piaggio l’Ape E-City, versione elettrica del famoso tre ruote di Pontedera. Sarà destinato al mercato indiano per rispondere all’esigenza e alla sempre più importante domanda di mezzi ecologici e a emissioni zero generata dalle politiche del governo indiano per cercare di abbassare il tasso di inquinamento nelle città, tra i più alti di tutto il pianeta. La richiesta di questi veicoli è aumentata in seguito al programma Fame (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) dedicato ai veicoli a 2 e 3 ruote che sponsorizza l’acquisto di mezzi a batterie concedendo diverse agevolazioni, come il taglio della GTS (Goods and Services Tax, la nostra Iva italiana) dal 12% al 5%.

Ape E-City dalla tecnologia Swap

L’Ape E-City sfrutta la tecnologia “swap” delle batterie, che permette la possibilità di cambiarle in pochi minuti presso una stazione di interscambio degli accumulatori. Piaggio non ha fornito molti dettagli tecnici circa la capacità di immagazzinamento, l’autonomia o le prestazioni di questo mezzo a tre ruote. L’Ape E-City sarà proposto nella versione commerciale oltre che per il trasporto cittadino, ma è facile presupporre la disponibilità di altre varianti per rispondere a tutte le esigenze del mercato. Per il trasporto delle persone, l’Ape è già ampiamente diffusa nel territorio indiano nelle motorizzazioni tradizionali, specialmente come taxi nelle aree periferiche delle grandi città. Un’altra destinazione è quella degli allestimenti, scelto specialmente da piccoli imprenditori, in particolare dei negozi ambulanti legati allo street food.

Prodotta in India

L’Ape E-City viene realizzata nello stabilimento del Gruppo Piaggio di Baramati, nello stato del Maharashtra, ed è disponibile sul mercato indiano ad un prezzo vicino a quello della versione termica. Potrebbe essere una mossa commerciale molto importante, infatti secondo uno studio, l’attuale mercato di veicoli elettrici in India vale circa 71 milioni di dollari, valore che al 2025 potrebbe arrivare a superare i 700 milioni di dollari.