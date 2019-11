Piaggio: richiamo per alcuni modelli del gruppo

Il Gruppo Piaggio richiama alcune moto per un possibile difetto alla pompa anteriore che potrebbe portare al bloccaggio della ruota.

Recentemente è partita una campagna di richiamo per alcuni modelli di moto che fanno parte del Gruppo Piaggio. Quest’azione è stata necessaria poiché sono state riscontrate delle anomalie che riguardano, nello specifico, la pompa anteriore che potrebbe essere difettosa e causare il bloccaggio della ruota. Un inconveniente piuttosto pericoloso, che potrebbe causare non pochi incidenti, con gravi conseguenze, nel caso di reali malfunzionamenti. Per questo i vertici del Gruppo hanno deciso di richiamare alcuni modelli che condividono la stessa parte meccanica in causa. Si parla di un difetto che si è verificato su modelli “passati”, perciò, probabilmente difficile da notare o prevedere per i tecnici di Noale e di Mandello Del Lario.

Le moto che sono oggetto della campagna di richiamo portano il Marchio Aprilia e Moto Guzzi. Per quanto riguarda le moto di Noale, i modelli in causa sono la Shiver e la Dorsoduro, sia nelle vesioni 750 che 900, mentre per quelle di Mandello del Lario, si parla della California, Eldorado, Audace e MGX21. Le moto che dovranno rispondere al richiamo hanno un numero di telaio che va da ZD4KB0000HS a ZD4YB0006KS per le Aprilia e da ZGULC0000FM2 a ZGULVG00XGM per le Moto Guzzi. I possessori di tali moto sono invitati a controllare il proprio numero di telaio.