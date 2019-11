KTM: le novità del listino prezzi 2020

KTM ha rilasciato il listino prezzi aggiornato della sua gamma 2020, che porta qualche aumento di prezzi per i suoi modelli.

Il Brand austriaco KTM ha rinnovato il suo listino prezzi, il quale è stato rilasciato negli scorsi giorni. In questo mese di novembre sono entrati alcuni modelli che fanno parte della gamma 2020 come la 1290 Super Duke R, la 390 Adventure e la 890 Duke R, considerati come le grandi novità. Salutano invece il listino le 1090 Adventure e 690 Duke. Ci sono alcuni rincari che riguardano alcuni modelli standard, che andiamo a vedere.

Come anticipato alcuni modelli della gamma 2020 vanno incontro ad un leggero innalzamento dei prezzi. Le 125 Duke e 390 Duke hanno un aumento rispetto di 90 e 95 euro, le 790 Adventure e 790 Adventure R rincarano di 285 e 385 euro. Per quanto riguarda le 1290 Super Adventure S e R, il listino prezzi ha avuto un incremento di 525 e 545 euro. Lo stesso discorso vale per le 790 Duke e 790 Duke L, che aumentano di 295 e 275 euro. Anche la SMC-R subisce un rincaro di 325 euro, esattamente come la 1290 Super Duke GT che aumenta di 575 euro.

Tutti i prezzi sono comprensivi della messa in strada e non corrispondono al franco concessionario. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, la 1290 Super Duke R si colloca ad un prezzo di 18.970 euro, la 390 Adventure arriva a 6.800 euro, mentre la 890 Duke R ha un costo di 12.150 euro.

