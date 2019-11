KTM: nuovo teaser della 1290 SuperDuke

KTM ha rilasciato un nuovo teaser che rivela alcuni dei dettagli della prossima 1290 SuperDuke che verrà presentata ad EICMA 2019.

KTM rilascia un nuovo video teaser che ha come protagonista la prossima 1290 SuperDuke, che dovrebbe rinnovarsi sotto molti aspetti. Le modifiche non dovrebbero toccare il telaio a traliccio, il forcellone monobraccio e il maximotore aggiornato alla Euro 5. Cambia invece la strumentazione che sarà resa più moderna grazie al TFT a colori, mentre a livello di design la moto si fa più filante e attillata rispetto a quella odierna. Una grande sorpresa, intravista in un precedente video teaser, sarebbe l’aggiunta di quelle che sembrano delle alette aerodinamiche piazzate ai lati della carena.

Appuntamento ad EICMA 2019

Se la nuova KTM 1290 SuperDuke avrà o meno le sue appendici aerodinamiche, non riusciamo a capirlo con l’ultimo video rilasciato dalla casa austriaca, che però mostra, al tempo stesso, la presenza di un nuovo forcellone monobraccio, di uno scarico, di cerchi e delle pinze anteriori Stylema. Prima del Salone di Milano, KTM non ha rilasciato annunci circa numeri e scheda tecnica della sua nuova moto, ma viste le premesse la 1290 SuperDuke dovrebbe essere una moto dalle prestazioni superlative. Ad EICMA 2019, KTM si candida a ruolo di grande protagonista, lo stand della Casa austriaca dovrebbe essere ricco di novità, ma bisognerà pazientare ancora per capire se la prossima 1290 SuperDuke sarà in forma definitiva o come concept.