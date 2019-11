Kawasaki Versys 650 e 1000: kit di viaggio in omaggio

Kawasaki prolunga la sua promozione che vede in omaggio un kit di viaggio con l’acquisto di una Versys 650 o di una Versys 1000.

Kawasaki sta prorogando la sua promozione di maggior successo degli ultimi 12 mesi, che vede protagoniste le Versys 650 e 1000. Acquistando una di queste due moto di Akashi si ha in omaggio un kit da viaggio, il Kit Tourer Plus, dal valore commerciale di 1.150 euro. Il Kit è così composto: valigie laterali da 28 litri più borse interne, cover e decostripe valigie in tinta, paramani, protezione serbatoio adesiva e faretti LED fendinebbia. La promozione è già attiva e lo sarà fino al 31/03/2020.

Versys 650

Una delle moto oggetto di promozione è proprio la Versys 650, la quale ha a disposizione un bicilindrico parallelo 4 tempi raffreddato a liquido da 69 CV a 8.500 giri. Ha un telaio tubolare a diamante in acciaio ad alta resistenza, una forcella rovesciata da 41 mm con regolazione dello smorzamento in estensione e precarico molla e un mono ammortizzatore asimmetrico con precarico della molla regolabile in remoto con un pratico pomello. Kawasaki vende questa moto ad un prezzo di listino di 7.840 euro.

Versys 1000

La Versys 1000 invece ha come unità motoristica un quattro cilindri in linea raffreddato a liquido da 1.043 cc, dalla potenza di 120 CV a 9.000 giri. Ciclisticamente è composta da un telaio in alluminio, forcella rovesciata da 43 mm e sulla versione SE sistema elettronico KECS per il controllo dello smorzamento in estensione e compressione e precarico della molla regolabile manualmente e, al posteriore, monoammortizzatore BFRC, sistema elettronico KECS per il controllo dello smorzamento in estensione e compressione, precarico della molla regolabile. La Casa di Akashi ha stilato un listino che parte dal prezzo di 13.390 euro e di 16.890 euro per la versione SE.