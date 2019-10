Ducati: promozione sulle sue moto depotenziate

Ducati lancia la promozione, “La mia prima Ducati”, che permette di acquistare le sue moto depotenziate con un prezzo di acquisto inferiore di 1.000 euro.

Ducati rappresenta un sogno su due ruote, per tanti, anzi per tantissimi. Il fascino delle moto di Borgo Panigale non subisce flessioni, per questo Ducati stessa lancia una promozione, dal nome “La mia prima Ducati”, tramite la quale sarà possibile acquistare una delle moto bolognesi depotenziate con una formula agevolata. Questa iniziativa è rivolta soprattutto ai neopatentati, a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle moto di Ducati, e a tutti quelli che stanno conseguendo la patente A1 o l’hanno ottenuta da poco.

Questa iniziativa consente d’ora in avanti di portarsi a casa tutti i modelli Ducati depotenziati con un’agevolazione di 1.000 euro sull’acquisto. In questo modo i giovani clienti possono orientarsi con un prezzo di acquisto più basso verso modelli come: Hypermotard 950, Monster 821, Monster 797, SuperSport, Scrambler Icon, Café Racer e Desert Sled. Si tratta di moto che hanno un fascino e un peso storico importante, delle vere e proprie icone per la Casa motociclistica italiana. Si tratta di versioni depotenziate, che però mantengono intatto il fascino e le caratteristiche che hanno reso le sorelle maggiori, delle moto di fama mondiale. L’autunno si fa interessante per chi vuole acquistare una due ruote di Borgo Panigale.