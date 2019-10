Yamaha MT-03: la nuova hyper naked

La nuova Yamaha MT-03 arriverà nei concessionari a partire dal dicembre del 2019. Prezzo a partire da 5.490 euro franco concessionario.

Il lancio nel 2013 della Yamaha MT-09 ha creato una certa attenzione verso il segmento delle hyper naked, in più la filosofia “Dark Side of Japan”, come l’aveva chiamata Yamaha, ha dato vita proprio ad una schiera di appassionati che hanno preso la MT come una filosofia di vita e di appartenenza. Oggi i Master of Torque, questo è il significato della sigla MT, possono gioire per l’arrivo della nuova MT-03, che promette di avere delle caratteristiche sensazionali di guida, una tecnologia avanzata oltre che un’estetica audace e seducente.

MT-03: un design che piace

La nuova MT-03 ha un design nuovo, che si sposa alla grande con il motore bicilindrico tra i migliori della categoria. Le sospensioni sono un fiore all’occhiello di questa moto, perché consentono uno stile di guida preciso e divertente. La MT-03 è un modello di ingresso per i giovani piloti che vogliono far parte della famiglia MT e che provengono dalle cilindrate inferiori. Una palestra per poi spiccare il volo con le MT di rango superiore. La MT-03 ha un tratto distintivo che accentra gli elementi intorno alla zona del motore, trasmettendo di sé un’immagine di piena di forza, differente da tutte le altre. Le sue linee sono muscolose, specie quelle del nuovo serbatoio da 14 litri, mentre le due nuove luci dalla posizione inclinata offrono una presenza scenografica e minacciosa. Il piccolo ma potente faro a LED è posto al centro e appena sotto il cupolino. Il design è minimalista, molto audace e futuristico, oltre a proiettare un potente fascio luminoso.

Motore e ciclistica

La Yamaha MT-03 sfrutta un motore bicilindrico da 321 cc, molto pronto e fluido con caratteristiche importanti, come bielle al carburo e leggeri pistoni forgiati. Il peso ridotto delle masse riduce le vibrazioni ed esalta la risposta dell’acceleratore, mentre i cilindri in DiASil assicurano un’eccellente dispersione del calore per ridurre le perdite di potenza. Una grande novità è l’introduzione di una nuova forcella rovesciata con specifiche di vertice, che migliora la guidabilità in frenata e in curva, cosa che rende la nuova creatura di Iwata una delle moto più prestazionali, potenti e divertenti che si possano guidare con la patente A2.

La scelta per il telaio è ricaduta su leggero tubolare a diamante costruito per offrire l’ideale bilanciamento della rigidità, che contribuisce all’agilità e alla sensazione di leggerezza offerte dalla moto. Per rendere la MT-03 più moderna è stata sviluppata una strumentazione hi-tech che trasmette una sensazione di qualità, tratto distintivo di questa hyper naked dal peso contenuto. L’evoluta strumentazione prevede un display LCD in negativo dove tutte le informazioni appaiono in caratteri bianchi su fondo nero.

Prezzi

La nuova Yamaha MT-03 arriverà nelle concessionarie a partire dal dicembre del 2019 e avrà un prezzo di lancio di 5.490 euro franco concessionario. Sarà disponibile nei colori Ice Fluo, Icon Blue, Midnight Black.

