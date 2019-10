Yamaha: una misteriosa novità verrà svelata il 16 ottobre

Un tweet annuncia il lancio di un nuovo modello di Yamaha che verrà svelato il 16 ottobre. Che si tratti della gamma MT?

Yamaha si adegua all’ultima tendenza proposta dalle Case produttrici di moto, di rilevare in anteprima rispetto ai Saloni dedicati, le proprie nuove creazioni. Quindi, seguendo questa filosofia di pensiero, la Casa di Iwata ha rilasciato un teaser di un nuovo modello che verrà rilevato al pubblico in data 16 ottobre 2019. Tutto è partito da un tweet rilasciato dalla filiale inglese di Yamaha, con il lancio di un concorso che cita testualmente: “una moto tanto nuova che non possiamo nemmeno dirvi di che si tratta”. Da quello che è trapelato non si può identificare con esattezza quale sarà la due ruote in questione, ma si può azzardare a supporre che si tratti di un’evoluzione della MT-09.

Le indiscrezioni

Il prossimo modello viene presentato come “a new level of darkness”, che rimanda alla memoria quello fatto a giugno 2013 per il lancio della MT-09, denominata “The Dark Side of Japan”. A rigor di logica, la Yamaha del 16 ottobre non sarà altro che una della famiglia delle MT, ma quale con precisione? Potrebbe facilmente trattarsi della MT-03 oppure MT-125, che secondo la tradizione Yamaha arrivano dodici mesi dopo le sorelle carenate, che infatti sono state lanciate proprio nel 2019 e che quindi potrebbero sbarcare sul mercato. MT-07, MT-10 e ovviamente la già citata MT-09, sono sotto osservazione in quanto a breve dovranno passare all’Euro 5. In ogni caso bisognerà attendere il 16 ottobre per avere una risposta definitiva, perché addirittura il lancio potrebbe riguardare l’intera gamma di Yamaha MT.