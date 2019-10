Kawasaki Z 1000: il teaser per EICMA 2019

Un teaser conferma l’arrivo del compressore per la prossima Z 1000 di Kawasaki. Data di presentazione il prossimo 23 ottobre.

Kawasaki aveva rilasciato poco tempo fa un teaser in cui faceva intendere le sue intenzioni votate all’aggressività, e quindi all’introduzione di un compressore su una delle sue naked, nella fattispecie la Z 1000. Con il nuovo filmato rilasciato dalla Casa di Akashi, questi dubbi sono stati tolti, la nuova Z 1000 avrà il suo compressore di derivazione diretta dalla poderosa H2. Per scoprirla, con tutta probabilità, basterà attendere EICMA 2019 dove la nuova Kawasaki potrebbe proporsi sotto ai riflettori della kermesse meneghina, per ricevere il suo primo bagno di folla pubblico.

Stile Kawasaki

Da quello che si può vedere, la naked di Kawasaki si presenta con un telaio in tubi d’acciaio in tinta verde, come da tradizione, un codino spigoloso e la parte superiore dei fari in stile classico per le moto che indossano la Z. La grande novità risiede nel motore, che farà andare molto forte la naked di Akashi, è facile pensare che si raggiungano dei regimi di potenza simili a quelli delle SBK di un paio di anni fa, poco al di sotto della soglia dei 200 CV. Per agevolare la guida e avere sempre tutto sotto controllo ci dovrà essere un’elettronica sofisticata, che come si intravede dal video è presente, infatti sul cruscotto si notano le spie del controllo di trazione, del cruise control e dell’ABS obbligatorio. Il filmato svela che questo modello si mostrerà al pubblico il 23 ottobre.