Kymco: le promozioni fino al 30 settembre

Kymco prosegue la sua serie di promozioni fino al 30 settembre 2019, grazie alle partnership finanziarie con Agosducato S.p.A. e Findomesticbanca S.p.A. L’azienda di origine taiwanese cerca di avvicinarsi sempre più alla gente, anche tramite queste promozioni fatte per ingolosire sempre più persone orientate verso l’acquisto di uno scooter, che possano sfruttare non solo nella stagione estiva, ma anche in altri periodi dell’anno.

Kymco: sintonizza la rata

“Sintonizza la rata” è una delle speciali promozioni che Kymco ha formulato per alcuni dei suoi prodotti, in primis per l’AK550 che gode di un finanziamento vantaggioso e flessibile, fino a 72 mesi. Oltre ad agevolare l’acquisto, questa opportunità permette anche di pensare al futuro del proprio mezzo, magari optando per un nuovo veicolo. Nella fattispecie “Sintonizza la rata” è un sistema che ti consente di scegliere la rata più adatta alle proprie esigenze del momento e insieme ad esso si può scegliere la durata del finanziamento, che può essere fino a 60 mesi.

Kymco: interessi zero e minirate

La promozione “interessi zero” permette di portarsi a casa i due scooter di Kymco più venduti, People S e Like, con facilità, usufruendo di una dilazione fino a 24 mesi. Piccole rate, senza alcun anticipo e alcuna maxi-rata finale. Questo consente di mettersi in sella ai due best-seller con molta più tranquillità.

Ultima non ultima tra le promozioni c’è “porti a casa Kymco con le Minirate…e paghi dopo l’estate”. Si tratta di una soluzione che prevedere rate piccole, la prima dopo tre mesi: grazie a questa promozione è possibile scegliere di dilazionare il pagamento del proprio scooter in piccole rate. La durata del finanziamento arriva fino a 36 mesi con prima rata dopo tre mesi dall’acquisto.