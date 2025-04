Design italiano e tecnologia cinese si fondono nella nuova Denza Z9 GT, un modello che punta a rivoluzionare il segmento delle shooting brake di lusso in Europa. Presentata in grande stile durante la Design Week di Milano, questa vettura ambisce a competere con giganti come Audi, BMW e Mercedes, offrendo un mix inedito di estetica, innovazione e prestazioni di altissimo livello.

Il marchio Denza, nato nel 2010 dalla collaborazione tra BYD e Mercedes-Benz, si è trasformato in un simbolo dell’avanguardia tecnologica sotto la guida esclusiva del colosso cinese. Con la Z9 GT, Denza si prepara a rafforzare la propria posizione nel mercato europeo, sfruttando l’esperienza tedesca unita alle più recenti innovazioni cinesi. Stella Li, vicepresidente di BYD, ha sottolineato che Denza rappresenta un laboratorio per testare tecnologie innovative, che verranno poi integrate nei veicoli del gruppo madre.

Un concentrato di prestazioni e tecnologia

La gamma della Z9 GT sarà articolata in due versioni principali. La variante completamente elettrica, prevista per il 2025, raggiungerà una potenza straordinaria di 952 cavalli grazie a tre motori elettrici. Per il 2026, invece, è atteso il modello ibrido plug-in, che abbinerà un motore a benzina da 2.0 litri a tre propulsori elettrici. Questa configurazione offrirà un’autonomia a zero emissioni di 200 chilometri, supportata da una batteria da 38,5 kWh e dalla tecnologia Dm-i, già apprezzata per le sue prestazioni e l’efficienza.

Espansione industriale e obiettivi europei

Pur mantenendo la produzione principale in Cina, BYD ha annunciato significativi investimenti per stabilire una presenza industriale in Europa. Il primo stabilimento europeo sarà operativo in Ungheria entro ottobre 2025, seguito da un secondo impianto in Turchia nel marzo 2026. Questi sviluppi testimoniano l’impegno del marchio verso una strategia di crescita solida e sostenibile nel Vecchio Continente.

Un futuro all’insegna dell’elettrico

Leader globale nella produzione di batterie, BYD continua a investire nella ricerca sulle batterie allo stato solido, anche se una loro diffusione su larga scala non è prevista prima del 2030. Nel frattempo, la tecnologia Dm-i integrata nei modelli ibridi plug-in garantisce già un’autonomia elettrica che supera gli standard attuali, posizionando la Z9 GT tra le opzioni più avanzate e sostenibili nel segmento delle auto di lusso.

Con il lancio della Z9 GT, Denza si propone come un’alternativa audace ai marchi storici europei, combinando estetica, performance e innovazione tecnologica. Questo modello rappresenta un passo decisivo nel percorso di espansione globale del brand cinese, aprendo una nuova era per le shooting brake di lusso.