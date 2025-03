DAZN e Audi si uniscono per ridefinire l’intrattenimento in movimento, portando lo sport live direttamente negli abitacoli. A partire da marzo 2025, gli appassionati potranno seguire i propri eventi sportivi preferiti grazie all’integrazione dell’app di streaming sportivo nei modelli Audi di nuova generazione dotati di Audi Application Store, come A5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron, nei mercati in cui entrambi i servizi sono attivi.

DAZN e lo sport sulle auto di Audi

Questa collaborazione innovativa, realizzata con il supporto di CARIAD, la software company del Gruppo Volkswagen, rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione digitale del settore automobilistico. Gli utenti tedeschi, ad esempio, potranno godere di contenuti esclusivi come la UEFA Champions League, la FIFA Club World Cup 2025 e il meglio dello sport americano con l’NFL Game Pass. Non mancheranno inoltre il calcio femminile e, dalla stagione 2025/26, la diretta della Bundesliga.

Non solo sport

L’offerta non si limiterà agli eventi in diretta: saranno disponibili anche highlights, contenuti on-demand e documentari ottimizzati per la fruizione in auto. La piattaforma prevede di estendere questa innovazione ad altri marchi del Gruppo Volkswagen, consolidando il legame tra auto e sport.

Alice Mascia, CEO di DAZN Germania, ha dichiarato che questa iniziativa rappresenta un’evoluzione naturale per un’azienda che dal 2016 guida l’innovazione nel settore sportivo. La crescente domanda di intrattenimento in mobilità rende questa partnership con Audi un’opportunità unica per portare lo sport live a milioni di utenti, direttamente dal comfort delle loro auto.

Grazie alla sinergia tra tecnologia automobilistica e intrattenimento sportivo, DAZN rafforza la sua posizione di leader nel settore, offrendo un’esperienza sempre più personalizzata e accessibile. Questo progetto non solo ridefinisce il concetto di mobilità, ma crea anche un nuovo standard per il futuro dell’intrattenimento sportivo in movimento.