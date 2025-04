Dacia celebra un momento storico nel mercato tedesco, raggiungendo il traguardo di un milione di veicoli venduti in venti anni di presenza nel Paese. Per commemorare questo successo, il marchio romeno ha introdotto una speciale promozione auto, valida fino ad aprile 2025, che coinvolge l’intera gamma di modelli. Un’occasione imperdibile per gli automobilisti tedeschi, attratti dall’eccellente rapporto qualità-prezzo che da sempre contraddistingue il brand.

Il Gold Ticket

Un elemento distintivo di questa celebrazione è il tanto atteso Gold Ticket, un’iniziativa unica che trasforma l’acquisto di una nuova Dacia in un’esperienza indimenticabile. Alcuni fortunati clienti troveranno questo biglietto dorato nel vano portaoggetti del veicolo appena acquistato, che garantisce il rimborso totale del prezzo d’acquisto. Inoltre, 700 clienti avranno la possibilità di vincere un biglietto argento, che include un buono carburante del valore di 500 euro. Queste iniziative sottolineano l’impegno di Dacia nel creare un legame speciale con i propri clienti.

Il successo di Dacia non si limita al mercato tedesco. Nel 2024, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 4,5% in Europa considerando tutti i segmenti automobilistici, una percentuale che sale all’8,2% tra i clienti privati. Modelli come il Sandero e il Duster continuano a primeggiare nelle classifiche di vendita, grazie a una combinazione vincente di affidabilità, prestazioni e prezzi competitivi. Questo posizionamento dimostra come Dacia riesca a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata.

Le novità del marchio

Tra le novità più attese del marchio spicca il Dacia Bigster, un SUV che segna un’importante evoluzione per il brand. Con una lunghezza di 4,6 metri, motorizzazioni ibride e tecnologie avanzate, il Bigster punta a rivoluzionare il segmento dei C-SUV. Non meno rilevante è la city car elettrica Spring, che continua a raccogliere consensi per la sua efficienza e accessibilità economica. Anche il multispazio Jogger e il consolidato Duster mantengono un ruolo di primo piano, quest’ultimo insignito del titolo di “Auto Europa 2025”.

Non solo veicoli: Dacia si distingue anche per l’innovazione digitale. Il marchio ha lanciato un’applicazione per smartphone che consente ai proprietari di gestire e monitorare il proprio veicolo in modo semplice e intuitivo. Dotata di funzionalità avanzate, questa app rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un’esperienza cliente moderna e coinvolgente.

Con il lancio del Gold Ticket e una gamma di modelli sempre più ampia e tecnologicamente avanzata, Dacia consolida la sua posizione come una delle scelte più apprezzate dagli automobilisti europei. La capacità del brand di coniugare innovazione, sostenibilità e convenienza lo rende un punto di riferimento nel panorama automobilistico contemporaneo.