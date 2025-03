Audacia e innovazione definiscono la nuova Dacia C-Neo, un modello che punta a rivoluzionare il segmento C con il suo design fastback e un’offerta tecnologica avanzata. Prevista per il debutto nel 2026, questa vettura si propone come un’alternativa concreta in un mercato in evoluzione, posizionandosi come simbolo della trasformazione del marchio romeno.

Un modello pronto per conquistare il segmento C

Con una lunghezza di 4,40 metri, la silhouette della C-Neo si distingue per un profilo basso e un lunotto inclinato che si fonde armoniosamente nel cofano posteriore. La parte frontale, con una griglia dai motivi a diamante e fari allungati, richiama lo stile della Duster, garantendo continuità estetica nella gamma Dacia. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla personalità visiva, per catturare l’interesse di un pubblico esigente.

La base della C-Neo è la collaudata piattaforma CMF-B, già utilizzata su modelli come Duster e Bigster. Questa scelta strategica consente di contenere i costi di sviluppo, offrendo al contempo una struttura versatile capace di integrare avanzate motorizzazioni ibride. Le opzioni includono un motore 1.2 litri mild hybrid, disponibile anche in versione GPL, e un sistema full hybrid da 1.8 litri con 155 CV, ereditato dalla Bigster. Inoltre, si ipotizza una versione 4×4 con tecnologia elettrificata a 48V.

Va a inserirsi dove mancano rivali

Il lancio della C-Neo arriva in un momento cruciale, con il ritiro di modelli storici come Ford Focus e Mercedes Classe A, e si propone di attrarre chi cerca un’auto distintiva nella fascia media, senza compromessi su qualità e prezzo. Questo modello, insieme a una futura monovolume di 4,6 metri posizionata sopra la Jogger, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di espansione di Dacia.

Prodotta nello stabilimento di Mioveni, la C-Neo testimonia la transizione di Dacia da marchio “low cost” a una proposta completa e accessibile, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più diversificato.